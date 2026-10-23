Gaming

Final Fantasy Resonance: Launch-Trailer veröffentlicht

Giovanni Senioroce
Von
Bildquelle: Square Enix

Ein weiteres Game im HD-2D-Artstyle steht bevor: Final Fantasy Resonance, das auf einer Adaption des Smartphone-Spiels Final Fantasy Brave Exvius basiert, ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC im Einzelhandel verfügbar.

Laut dem Entwicklerstudio ist das Game eine „Hommage an das klassische und moderne“ Franchise und umfasst ein „strategisches, rundenbasiertes Kampfsystem“.

Grafisch gefällt mir das Spiel sehr gut, ich bin da absoluter Fan des HD-2D-Artstyles. Zuletzt hatte ich mir daher auch das HD-2D-Remake von Dragon Quest I & II zugelegt.

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Gaming · 23. Oktober 2026

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