Dragon Quest I & II HD-2D Remake ab sofort im Handel verfügbar

Zum ab sofort im Handel verfügbaren Game Dragon Quest I & II HD-2D Remake des Entwicklerstudios Square Enix ist der in der Branche übliche Launch-Trailer erschienen. Das Game erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Dragon Quest-Fans können sich freuen

Den beiden Spielen wurde nicht nur eine neue, überarbeitete Grafik spendiert – Square Enix nennt diesen Stil „HD-2D” –, sie wurden auch um einige neue Features ergänzt, die es in der Originalversion noch nicht gab, darunter ein neues geschichtliches Ende.

Im bereits zuvor knapp vierminütigen Trailer wurden weitere neue Inhalte enthüllt, darunter der begehbare Meeresgrund, neue Dungeons, geschichtliche Erweiterungen in Form von neuen Schriftrollen und Siegeln sowie ein neues Minispiel, das an eine Tombola erinnert.

Alles in allem macht das Spiel laut den ersten Testberichten eine wirklich gute Figur – sofern man den HD-2D-Grafikstil mag. So wurde dieser Stil bereits bei Live A Live, Star Ocean: The Second Story R und Octopath Traveler II verwendet, ich mochte den Grafikstil aber schon immer. Ich werde mir das Spiel daher spätestens Ende des Jahres holen und nehme den neuen Content gerne entgegen.