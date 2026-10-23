So hätte Mass Effect 5 „Universe“ ausgesehen

EA trennt sich von BioWare und fokussiert sich auf andere Spiele, was durchaus für Kritik gesorgt hat. Im Zuge dessen wurde auch bekannt, dass Mass Effect 5, was seit einer Weile in Entwicklung war, eingestellt wurde. Und es war wirklich echt.

Kurz nach dem Aus des Entwicklerstudios ist „zufällig“ ein erster Trailer für Mass Effect Universe im Internet aufgetaucht und diesen haben direkt mehrere und gute Quellen als echt bestätigt. Sieht interessant aus, auch wenn es noch reines CGI ist.

Echt schade, aber ich bleibe dabei und befürchte, dass wir in den 2030ern sehr viele generische 0815-Spiele sehen werden, wie EA Sport FC. Und Mass Effect war durchaus erfolgreich. Mal schauen, ob die Marke ein anderes Studio übernimmt.

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