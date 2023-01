Forspoken angezockt: Ein unrundes Gesamtpaket

Es gibt ein paar Spiele-Highlights zum Start ins neue Jahr, bei denen ich gespannt bin, ob es wirklich Highlights sind. Forspoken gehört dazu und als erster Titel dieser Reihe wurde ich bisher enttäuscht – aber das Spiel erfüllte dennoch einen Zweck.

Ich wollte nämlich den neuen DualSense Edge genauer testen und das Spiel ist gut dafür optimiert. Man spürt selbst Schritt mit einem feinen Feedback. Und es gibt viele Eingaben, die zusätzlichen Tasten kann man also auch noch optimal belegen.

Doch so sehr das Spiel als gute Demo für den Controller diente, so wenig hat es mich in den ersten (etwas mehr als 10) Stunden gepackt. Und ich hatte keine sehr hohen Erwartungen, denn Assassin’s Creed Valhalla hat mir auch Spaß gemacht.

Bei Forspoken habe ich mit einer ähnlichen Story und Open World gerechnet, doch die wurden nicht erfüllt. Die Welt wirkt sehr lieblos, die Story packt mich auch nach mehreren Stunden nicht und der einzige Lichtblick ist ab und zu das Gameplay.

Hat man die Einleitung hinter sich und kommt in der offenen Welt an, dann macht das am Anfang durchaus Spaß. Das Spiel ist schnell und die Effekte beim Zaubern gut gemacht. Doch dabei bleibt es, weder Welt noch Gameplay steigern sich.

Doch was mich am meisten stört, ist die Liebe zum Detail, die nicht vorhanden ist. Weder bei der Geschichte, noch bei den Charakteren, noch beim Armreif, der mit euch interagiert (sehr monoton) und auch nicht in der Welt, die Stimmung fehlt.

Ich spiele auch gerade The Witcher 3 in der PS5-Version und ja, das wurde für die aktuelle Generation optimiert, aber trotz des Alters wirkt die Welt „moderner“. Das liegt vor allem auch daran, dass in Witcher die Liebe zum Detail im Spiel steckt.

Manchmal kann man es gar nicht so objektiv beschreiben, aber bei Forspoken fehlt einfach die Stimmung. Ich habe kein Meisterwerk erwartet, wirklich nicht. Und ich weiß nicht, ob man Forspoken noch retten kann (wie z.B. bei Cyberpunk 2077).

Forspoken ist ein Open World-Spiel, in dem ihr durch eine offene Welt streift und diese retten müsst. Hin und wieder macht das Erkunden der Welt auch Spaß, aber in meinen Augen ist das eher ein Spiel, was man für 30 Euro im Angebot mitnimmt.

Es tut mir auch immer für die Entwickler leid, aber 80 Euro sind eben eine Ansage. Das ist viel Geld für ein Spiel und in dieser Liga spielt für mich Forspoken nicht mit. Mit 50 Euro hätte ich die Sache mit Sicherheit etwas weniger kritisch betrachtet.

Mal schauen, ob ich die Story von Forspoken noch beende, denn das Dead Space Remake ist jetzt da und Hogwarts Legacy wartet auch schon, was ich mir trotz purer Abneigung gegenüber J.K. Rowling definitiv im Februar anschauen möchte.

Ein spannender Start ins neue Jahr, aber leider hat mich der erste der drei Titel nicht überzeugen können. Forspoken ist hin und wieder ganz nett und wer diese Art von Spiel mag (ich), findet gute Moment. Aber nicht für einen Preis von 80 Euro.

Forspoken ist ein Spiel von Square Enix (Luminous Productions), welches exklusiv für die PlayStation 5 (die Version habe ich gespielt) und den PC erhältlich ist. Bisher ist noch unklar, ob es für die Xbox erscheint, es wurde aber nicht ausgeschlossen.

