freenet Black Week: Unbegrenzt surfen für 24,99 Euro

Der Mobilfunkanbieter freenet startet ab sofort (nach der Telekom-Aktion) eine weitere Black-Week-Aktion mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen für 24,99 Euro monatlich.

Der Tarif Unlimited L nutzt das Netz von Telefónica und ermöglicht Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s. Neben der Datenflatrate sind auch Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands unbegrenzt enthalten.

Die Aktion beginnt am 13. November 2026 um 11 Uhr und wird ausschließlich über diese Unterseite angeboten. Auf den regulären Konzernwebseiten ist das Angebot nicht zu finden.

freenet Unlimited L: 24,99 Euro dauerhaft ohne Vertragsbindung

Bemerkenswert ist vor allem die Preisgestaltung. Die monatlichen 24,99 Euro gelten nicht nur während einer anfänglichen Rabattphase, sondern auch über den 24. Vertragsmonat hinaus. Einen späteren Preissprung sieht das Angebot somit nicht vor.

Die Tarifkonditionen im Überblick:

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen im Telefónica-Netz

Bis zu 300 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit

Allnet-Flat für Telefonate und SMS

24,99 Euro monatlich, dauerhaft ohne Preiserhöhung

Monatlich kündbar und 0 Euro Anschlusspreis

Auch bei der Rufnummernmitnahme gibt es eine Besonderheit. Der Wechsel von anderen Anbietern und Netzen ist kostenlos möglich. Lediglich die Mitnahme einer bestehenden Rufnummer aus einem freenet-Tarif im Telefónica-Netz ist technisch ausgeschlossen.

Der Vertragsbeginn lässt sich flexibel festlegen. Damit müssen Interessenten den neuen Vertrag nicht zwangsläufig unmittelbar nach der Bestellung nutzen. Die genauen Möglichkeiten zur Terminwahl sollten bei der Buchung geprüft werden.

Mit der neuen Black-Week-Aktion richtet sich freenet insbesondere an Nutzer mit hohem Datenverbrauch. Die Kombination aus unbegrenztem Datenvolumen, monatlicher Kündbarkeit und dauerhaftem Festpreis macht das Angebot auch für diejenigen interessant, die sich nicht für zwei Jahre binden möchten.

Zur Aktion →

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