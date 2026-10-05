Google: Das ist das ganz neue Fitness-Band

Google hat noch ein neues Wearable für 2026 geplant, welches man sogar vor ein paar Wochen selbst im Rahmen der Pixel-Neuheiten zeigte. Wir bekommen ein ganz neues Fitness-Band von Fitbit, zu dem es jetzt neue Details und Bilder gibt.

Laut Android Headlines plant Google das Fitbit Edge, das ist also kein neues Fitbit Charge, sondern ein komplett neues Band im Lineup. Es soll 150 bis 200 Dollar zum Start kosten, dürfte bei uns also bei knapp unter 200 Euro mit Steuern beginnen.

Das Fitbit Edge kommt mit einer Woche bei der Akkulaufzeit, hat GPS, kann mit Android und iOS genutzt werden und es hat Apps wie Google Maps und YouTube Music, es könnte also wirklich mit Wear OS laufen (das weiß die Quelle aber nicht).

Es wird sehr „bald“ vorgestellt, so die Quelle, vermutlich noch im Oktober, und ist für das Weihnachtsgeschäft 2026 geplant. Mal schauen, ob das Charge damit ein Ende findet, ich glaube nicht, dass Google das Edge und Charge parallel verkauft.

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