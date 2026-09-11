Wearables

Fitbit: Neuer Fitness-Tracker könnte eine Überraschung mitbringen

Oliver Schwuchow
Von
Google Fitbit Charge 7 Mockup (KI)

Google präsentierte vor ein paar Wochen die neue Pixel Watch mit Wear OS, als man auch die neuen Smartphones für 2026 zeigte. Im Rahmen dieser Ankündigung war auch ein neuer Fitness-Tracker auf dem Material von Google selbst zu sehen:

Doch bis heute hat sich Google nicht dazu geäußert, wir können also nur raten und sind davon ausgegangen, dass es eine neue Generation des Fitbit Charge ist. Die dann sicher, wie beim ganz neuen Fitbit Air, mit Google-Branding vermarktet wird.

Erster Fitness-Tracker mit Wear OS

Google hat aber womöglich noch eine Überraschung parat, denn ein Eintrag bei der FCC deutet laut 9TO5Google darauf hin, dass ein neuer Fitness-Tracker von Google kommt, der mit Wear OS läuft. Also einem OS, was man für Smartwatches nutzt.

Das könnte zwei Änderungen mitbringen: Deutlich mehr smarte Möglichkeiten für das neue Band von Fitbit und auch das Ende von Fitbit OS. Google trennt sich so langsam von der Marke, womöglich will man kein eigenes OS mehr entwickeln. Und wer weiß, vielleicht ist das kein Fitbit Charge 7, sondern das Google Pixel Band.

Es sieht jedenfalls so aus, als ob Google noch Hardware für 2026 geplant hat, denn von Tablets hat man sich zwar wieder getrennt, die Fitness-Tracker scheinen aber noch eine Zukunft im Lineup zu haben. Wenn aber wirklich Wear OS darauf läuft, und man es zusammen mit den Pixel-Produkten zeigt, war es das wohl mit Fitbit.

Wearables · 10. September 2026

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