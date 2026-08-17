Wearables

Das ist wohl der neue Fitness-Tracker von Fitbit

Oliver Schwuchow
Von
Google Fitbit Charge 7 Mockup (KI)

Google hält an Fitbit fest und lässt die Marke zwar langsam auslaufen (und bringt doch keine Smartwatch auf den Markt), für Fitness-Tracker bleibt sie aber weiterhin bestehen. Wie man erst vor ein paar Wochen mit dem neuen Fitbit Air zeigte.

Jetzt scheint direkt der nächste Fitness-Tracker zu kommen, denn zusammen mit dem neuen Pixel-Lineup hat Google erste Werbeanzeigen geschaltet, in denen man ein bisher unangekündigtes Gadget sieht. Und das sieht stark nach Fitbit aus:

Die Vermutung ist, dass wir hier das neue Google Fitbit Charge 7 sehen, welches vielleicht sogar noch vor Weihnachten kommen könnte. Mich wundert nur, dass Google diesen Fitness-Tracker nicht vorgestellt hat, da alle anderen Produkte auf den Bildern von Google offiziell sind. Also nur ein Fehler des Marketing-Teams?

Eine weitere Option wäre, dass Google ein Fitbit Charge 7 plante und es eingestellt hat, vielleicht auch, weil das Fitbit Air so gut ankommt und man weniger Tracker mit Displays plant. Aktuell können wir nur spekulieren, Google schweigt bisher dazu.

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Kommentar · 16. August 2026

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