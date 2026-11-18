Google bringt im Herbst einige Neuerungen für die Smart Home-Reihe, hat am Ende eines längeren Beitrags aber auch eine Neuerung für Gemini Live bestätigt. Gemini Live bekommt eine neue und laut Google deutlich schnellere Architektur.

Mit dieser verspricht Google „ein reibungsloseres Erlebnis“ bei Gemini Live, man kann im Chat mit Gemini auch das Smart Home steuern oder Timer stellen. Klingt gut? Ja, aber es gibt zwei Haken. Google spricht bisher nur von einem „bald“, es wäre also möglich, dass wir diese Neuerung erst im kommenden Jahr sehen.

Doch der für viele größere Haken ist Google Home Premium, denn für die neue Architektur benötigt man ein Abo, welches 10 Euro im Monat kostet. Man merkt, dass die Unternehmen immer mehr (sinnvolle) Neuerungen in die Abos packen.

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