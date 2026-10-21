Dienste

Audi integriert native Spotify-App mit Musikvideos und Lyrics

René Hesse
Von

Der Autohersteller Audi führt als erster Hersteller eine „vollständig native“ Spotify-App mit Musikvideos, Songtexten und weiteren Funktionen ein.

Die Anwendung ist ab sofort über den Audi Application Store erhältlich und läuft direkt im Infotainmentsystem. Ein verbundenes Smartphone ist dafür nicht erforderlich. Technische Grundlage ist Android Automotive OS.

Audi hat die Integration gemeinsam mit Cariad und Spotify entwickelt. Anders als bisherige Anwendungen mit standardisierten Oberflächen bietet die neue Version eine umfangreichere Bedienoberfläche und zusätzliche Funktionen.

Spotify im Audi: Neue Funktionen und unterstützte Modelle

Die Anwendung passt ihre Funktionen automatisch an den Fahrzustand an. Während der Fahrt bleiben bestimmte Inhalte auf dem zentralen MMI-Display gesperrt. Im geparkten Fahrzeug stehen dort auch Musikvideos und synchronisierte Songtexte zur Verfügung.

Zu den unterstützten Funktionen gehören:

  • Musikvideos und Real-Time Lyrics mit synchronisierten Songtexten
  • Spotify Jam für gemeinsame Musiksessions per QR-Code
  • Spotify DJ mit personalisierter Musikauswahl
  • Erweiterte Navigation durch Musik und Podcasts

Während der Fahrt lassen sich weiterhin die Sprachsteuerung über „Hey Audi“ und Spotify DJ verwenden. Bei entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen können Beifahrer Musikvideos und Songtexte auch während der Fahrt auf ihrem eigenen Display nutzen.

Zum Start werden folgende Audi-Modelle ab Modelljahr 2026 unterstützt:

  • Audi A6 e-tron
  • Audi Q6 e-tron
  • Audi A5
  • Audi Q5
  • Audi A6

Die kommenden Modelle Q7 und Q9 sollen die Anwendung ebenfalls ab ihrer jeweiligen Markteinführung unterstützen. Insgesamt erfolgt die Einführung in 47 Märkten weltweit.

Der Download ist kostenlos, für die Nutzung wird allerdings ein Spotify-Konto benötigt. Welche Kosten entstehen, hängt vom gewählten Tarif ab.

Für Audi-Fahrer bedeutet die Integration vor allem mehr Unabhängigkeit vom Smartphone. Interessant ist zudem, dass Spotify seine gewohnte Bedienoberfläche zunehmend direkt ins Fahrzeug bringt, statt sich auf die eingeschränkten Darstellungen klassischer Auto-Apps zu beschränken.

Gut zu wissen

Was unterscheidet die native App von Spotify von bisherigen Versionen für das Auto?

Die neue, native Spotify-App bietet eine speziell für die Nutzung im Fahrzeug geeignete Oberfläche, anstatt auf die standardisierten Vorlagen früherer Versionen zurückzugreifen. Kunden finden die vertrauten Menüs, die Navigation sowie das gesamte Spektrum an Spotify-Funktionen wie Musikvideos, Spotifys Jam-Funktion, Spotify-DJ und Real-Time Lyrics.

Trägt die native Spotify-App dazu bei, die Ablenkung des Fahrers zu minimieren?

Die native Spotify-App ist speziell für die Nutzung im Fahrzeug konzipiert, wobei bestimmte Funktionen während der Fahrt eingeschränkt sind, um die Ablenkung des Fahrers zu minimieren. Während das Fahrzeug in Bewegung ist, werden diese Einschränkungen automatisch auf dem mittleren MMI-Display angewendet. Anmelde- und Einstellungsfunktionen sind während der Fahrt im mittleren MMI-Display ebenso nicht verfügbar wie Musikvideos, Real-Time Lyrics und verwandte Steuerungsoptionen. Die Sprachsteuerung über „Hey Audi“ und Spotify DJ lässt sich hingegen auch während der Fahrt nutzen. Mitfahrer können Spotify während der Fahrt zudem über das Beifahrer-Display bedienen.

Mobilität · 21. Oktober 2026

Mercedes-Benz bringt Point-to-Point-Fahrassistenz nach Deutschland

Der Autobauer Mercedes-Benz will seine neue Point-to-Point-Fahrassistenz MB.DRIVE ASSIST PRO ab dem ersten Halbjahr 2027 in Deutschland anbieten. Bereits Ende… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Tesla und SpaceX? Für Elon Musk „eine gute Idee“
21.10.26 · Mobilität
IW-Studie: Ab welchem Einkommen man in Deutschland reich ist
21.10.26 · Gesellschaft
Kritische PHP-Sicherheitslücken: Jetzt müssen Serverbetreiber handeln
21.10.26 · Dienste
Xbox: Drei weitere Entlassungswellen stehen an
21.10.26 · Gaming
Google Maps und Earth: Google darf privates Grundstück nicht zeigen
20.10.26 · Dienste
SCHUFA vor Gericht: Ein wichtiges Detail macht den Unterschied
21.10.26 · Dienste
Mercedes-Benz bringt Point-to-Point-Fahrassistenz nach Deutschland
21.10.26 · Mobilität
ING: Technische Störung beim Onlinebanking
20.10.26 · Dienste · Update
PlayStation 5 (Pro): Sony verteilt neues Update
21.10.26 · News
Links direkt im Chat öffnen? WhatsApp bereitet Neuerung vor
19.10.26 · Dienste
Du bist hier: Audi
mobiFlip / News / Dienste / Audi integriert native Spotify-App mit Musikvideos und Lyrics