Audi integriert native Spotify-App mit Musikvideos und Lyrics

Der Autohersteller Audi führt als erster Hersteller eine „vollständig native“ Spotify-App mit Musikvideos, Songtexten und weiteren Funktionen ein.

Die Anwendung ist ab sofort über den Audi Application Store erhältlich und läuft direkt im Infotainmentsystem. Ein verbundenes Smartphone ist dafür nicht erforderlich. Technische Grundlage ist Android Automotive OS.

Audi hat die Integration gemeinsam mit Cariad und Spotify entwickelt. Anders als bisherige Anwendungen mit standardisierten Oberflächen bietet die neue Version eine umfangreichere Bedienoberfläche und zusätzliche Funktionen.

Spotify im Audi: Neue Funktionen und unterstützte Modelle

Die Anwendung passt ihre Funktionen automatisch an den Fahrzustand an. Während der Fahrt bleiben bestimmte Inhalte auf dem zentralen MMI-Display gesperrt. Im geparkten Fahrzeug stehen dort auch Musikvideos und synchronisierte Songtexte zur Verfügung.

Zu den unterstützten Funktionen gehören:

Musikvideos und Real-Time Lyrics mit synchronisierten Songtexten

Spotify Jam für gemeinsame Musiksessions per QR-Code

Spotify DJ mit personalisierter Musikauswahl

Erweiterte Navigation durch Musik und Podcasts

Während der Fahrt lassen sich weiterhin die Sprachsteuerung über „Hey Audi“ und Spotify DJ verwenden. Bei entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen können Beifahrer Musikvideos und Songtexte auch während der Fahrt auf ihrem eigenen Display nutzen.

Zum Start werden folgende Audi-Modelle ab Modelljahr 2026 unterstützt:

Audi A6 e-tron

Audi Q6 e-tron

Audi A5

Audi Q5

Audi A6

Die kommenden Modelle Q7 und Q9 sollen die Anwendung ebenfalls ab ihrer jeweiligen Markteinführung unterstützen. Insgesamt erfolgt die Einführung in 47 Märkten weltweit.

Der Download ist kostenlos, für die Nutzung wird allerdings ein Spotify-Konto benötigt. Welche Kosten entstehen, hängt vom gewählten Tarif ab.

Für Audi-Fahrer bedeutet die Integration vor allem mehr Unabhängigkeit vom Smartphone. Interessant ist zudem, dass Spotify seine gewohnte Bedienoberfläche zunehmend direkt ins Fahrzeug bringt, statt sich auf die eingeschränkten Darstellungen klassischer Auto-Apps zu beschränken.

Gut zu wissen Was unterscheidet die native App von Spotify von bisherigen Versionen für das Auto? Die neue, native Spotify-App bietet eine speziell für die Nutzung im Fahrzeug geeignete Oberfläche, anstatt auf die standardisierten Vorlagen früherer Versionen zurückzugreifen. Kunden finden die vertrauten Menüs, die Navigation sowie das gesamte Spektrum an Spotify-Funktionen wie Musikvideos, Spotifys Jam-Funktion, Spotify-DJ und Real-Time Lyrics. Trägt die native Spotify-App dazu bei, die Ablenkung des Fahrers zu minimieren? Die native Spotify-App ist speziell für die Nutzung im Fahrzeug konzipiert, wobei bestimmte Funktionen während der Fahrt eingeschränkt sind, um die Ablenkung des Fahrers zu minimieren. Während das Fahrzeug in Bewegung ist, werden diese Einschränkungen automatisch auf dem mittleren MMI-Display angewendet. Anmelde- und Einstellungsfunktionen sind während der Fahrt im mittleren MMI-Display ebenso nicht verfügbar wie Musikvideos, Real-Time Lyrics und verwandte Steuerungsoptionen. Die Sprachsteuerung über „Hey Audi“ und Spotify DJ lässt sich hingegen auch während der Fahrt nutzen. Mitfahrer können Spotify während der Fahrt zudem über das Beifahrer-Display bedienen.

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