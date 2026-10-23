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Google.org und Bundesregierung fördern Schutz vor KI-Fälschungen

René Hesse
Von
(KI)

Die Bundesregierung und Google.org unterstützen ein Projekt, das historische Dokumente vor KI-Fälschungen schützen soll.

Die Global Authentic Memory Initiative (GAMI) erhält dafür insgesamt 400.000 Euro. Davon stammen 100.000 Euro vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und 300.000 Euro von der Google-Stiftung Google.org.

GAMI soll historische Dokumente durch digitale Nachweise schützen

Das Projekt entwickelt eine offene und herstellerunabhängige Technologie, mit der Museen, Archive und Gedenkstätten die Echtheit ihrer digitalisierten Bestände nachweisbar machen können.

Der digitale Echtheitsnachweis besteht aus drei Elementen:

  • Kryptografischer Fingerabdruck zur Identifizierung der Datei
  • Zeitstempel zur zeitlichen Dokumentation
  • Institutionelle Signatur zur Bestätigung der Herkunft

Damit sollen historische Dokumente langfristig überprüfbar bleiben. Anders als bei einer automatischen KI-Erkennung wird dabei die Authentizität anhand eines zuvor hinterlegten Nachweises überprüft.

Hintergrund sind zunehmende Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen echten historischen Aufnahmen und KI-generierten Inhalten. Insbesondere NS-Gedenkstätten hatten im Januar 2026 vor entsprechenden Risiken gewarnt.

Problematisch ist dabei auch die sogenannte „Lügner-Dividende“. Echte Dokumente können als angebliche KI-Fälschungen zurückgewiesen werden, während manipulierte Inhalte als historische Tatsachen kursieren.

GAMI entstand als Ausgründung der Technischen Universität München und der Ludwig-Maximilians-Universität München. Erste Pilotprojekte wurden bereits mit den KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg durchgeführt.

Die Initiative soll künftig auch weiteren Archiven zur Verfügung stehen. Google.org möchte nach eigenen Angaben beim Aufbau einer Infrastruktur für Tausende Einrichtungen weltweit helfen.

Der Ansatz ist durchaus interessant: Statt immer nur nachträglich KI-Fälschungen erkennen zu wollen, sollen echte historische Quellen von Anfang an überprüfbar dokumentiert werden. Gerade für ältere Archivbestände ohne digitale Herkunftsnachweise könnte das wichtig werden.

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