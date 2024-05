Kommentar: Das alte Problem mit dem Google Pixel 8a

Google kündigte vor ein paar Tagen das Pixel 8a an, allerdings so ganz nebenbei und kurz vor dem großen Event von Apple. Testmuster gab es viel zu kurz vor dem Embargo und das fiel kurz vor den iPad-Reviews, die mehr Reichweite mitbringen.

Man könnte also meinen, dass Google das Pixel 8a irgendwie „verstecken“ möchte, da man es dieses Jahr auch nicht auf der Google I/O und großen Bühne zeigte. Und nach einer guten Woche mit dem neuen Pixel-Smartphone, weiß ich auch warum.

Google Pixel 8a ist wieder zu teuer

Dabei handelt es sich hier grundsätzlich um ein sehr solides Smartphone. Der Chip reicht für die Mittelklasse vollkommen aus, es gibt schnelle und sehr viele Android-Updates, es gibt KI-Funktionen und dazu es gibt zwei wirklich sehr gute Kameras.

Google hat dem neuen a-Modell sogar 120 Hz spendiert und das Display kann bis zu 2.000 nits hell werden (wobei die Helligkeit im Alltag grenzwertig ist und ich die Helligkeit sehr weit hochschrauben musste). Man kommt mit dem Akku aber doch ganz gut über den Tag, sofern man es mit der Displayhelligkeit nicht übertreibt.

Was ist also das „alte Problem“? Der Preis. Das Google Pixel 8a startet wieder eine Ecke zu teuer, denn es liegt bei 549 Euro zum Marktstart. Und für knapp 10 Euro mehr bekommt man schon das normale Google Pixel 8, welches etwas besser ist.

Es besitzt weniger Rand um das Display, eine bessere Hauptkamera, eine IP68 statt IP67-Zertifizierung, Reverse Charging, einen zweifachen Zoom (wenn auch nur digital, aber dieser ist sehr gut), es gibt Makrofotos und dazu noch Spatial Audio.

Klar, das sind keine gewaltigen Unterschiede, aber das kann man eben auch über den Preis sagen. Das Pixel 8a ist 6,1 Zoll groß und das Pixel 8 ist 6,2 Zoll groß, sie liegen aber beide in etwa gleich gut in der Hand, das ist also auch kein Unterschied.

Das Google Pixel 8a ist zwar in meinen Augen nicht überteuert, das Paket ist eine Ecke attraktiver als bei einem Apple iPhone SE, aber es ist mit Blick auf die anderen Pixel-Smartphones zu teuer. In den letzten Jahren war zum Marktstart der A-Reihe das normale Basis-Pixel oft die bessere Wahl und das ist auch 2024 der Fall.

Ja, langfristig wird sich das ändern, dann wird das Google Pixel 8a günstiger und sicher auch in guten Deals bei Netzbetreibern auftauchen. Doch da sind wir derzeit noch nicht, daher würde ich für knapp 550 Euro eher das Google Pixel 8 empfehlen.

In ein paar Monaten sieht das sicher wieder anders aus und ich kann das Google Pixel 8a durchaus empfehlen, aber ich würde warten. Das ist kein Smartphone, welches man sich direkt zum Marktstart kauft. Das ist ein typisches Smartphone für Deals und Netzbetreiber, da wird es dann aber sicher wieder sehr gut ankommen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

