Surface Pro 9 5G: Mai Firmware-Update veröffentlicht

Microsoft hat im vergangenen Monat mit dem Surface Pro 11 und dem Surface Laptop 7 zwei neue Geräte mit dem ARM-Prozessor von Qualcomm offiziell angekündigt und damit eine neue Ära für Windows und ARM eingeläutet. Windows und ARM sind aber nicht ganz neu, es hat bereits einige ARM-Geräte von Microsoft in Zusammenarbeit mit Qualcomm gegeben – eines davon ist das Surface Pro 9 5G, das nun das Firmware-Update vom Mai erhält.

Das Firmware-Update umfasst in gewohnter Weise eine Reihe neuer Treiber-Updates sowie die Behebung einiger kleinerer Fehler. Die ausführlichen Release Notes werden wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung gestellt:

May 2024 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with 5G (SQ3 Processor) devices running Windows 11 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: