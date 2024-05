Sony veröffentlicht erstes Firmware-Update für seine TV-Flaggschiffe 2024

Mitte April hatte Sony offiziell sein Bravia TV-Lineup für 2024 vorgestellt: Abgesehen vom Bravia 8 mit einem WOLED-Panel von LG Display setzt das japanische Unternehmen beim Bravia 7 und Bravia 9 vor allem auf Mini-LEDs, die laut Sony „mit OLED mithalten können und dabei heller sind“.

Ich bin schon sehr gespannt auf die ersten Testberichte, nicht zuletzt auch deshalb, weil ich mich sehr für den Bravia 7 65″ interessiere.

Ein Firmware-Update zur Vorbestellungsphase

Während Interessierte die Bravia TV-Modelle bereits vorbestellen können, die Auslieferung erfolgt voraussichtlich Mitte/Ende Juni, hat Sony bereits das erste Firmware-Update mit der Versionsnummer 112.624.060.1 für alle Modelle der diesjährigen neuen Produktreihe veröffentlicht. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Geräte letztendlich mit einer älteren Firmware-Version ausgeliefert werden.

Die Release Notes mit den Verbesserungen und Änderungen sind im Folgenden zusammengefasst:

Unterstützt Voice Zoom 3 für BRAVIA Theatre Quad, BRAVIA Theatre Bar 9 und BRAVIA Theatre Bar 8

Implementiert Timeshift-Funktion für die digitale Übertragung (außer Italien)

Implementiert Unterstützung für den Prime Video Calibrated Mode

Implementiert Unterstützung für die mobile App BRAVIA Connect

Erhöht die Sicherheit des Fernsehers

Wer also demnächst eines der neuen TV-Modelle von Bravia sein Eigen nennt, sollte also in den Systemeinstellungen nach einem neuen Software-Update Ausschau halten.

Das Software-Update kann auch von der offiziellen Support-Website von Sony heruntergeladen und über einen USB-Stick auf dem Fernseher installiert werden.

-->