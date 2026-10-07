Mobilität

Hier ist der ganz neue BMW iX4 zu sehen

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Die 4er-Reihe bleibt wichtig, das hat BMW bereits betont, auch wenn bisher noch kein i4 mit der Neuen Klasse angekündigt wurde. Der Fokus liegt zunächst auf dem i3, das dürfte also ein Thema für 2027 werden. Doch vorher steht der erste BMW iX4 an, der sicher auf dem aktuellen iX3 basiert und die gleiche Technik mitbringt.

Etwas anderes Design, eine Coupé-Form, vielleicht ein bisschen mehr Leistung und natürlich ein saftiger Aufpreis für die entsprechende Zielgruppe, das dürften die Eckdaten für den BMW iX4 werden. Erlkönige gab es schon zu sehen, jetzt haben wir wenige Tage vor der Ankündigung auch die ersten Bilder der Serienversion.

Sieht am Ende eben wie ein BMW iX3 als Coupé aus, der etwas länger ist. Optisch finde ich die Coupé-Version bei SUVs meist schöner, auch wenn sie natürlich für die Familie weniger praktisch ist, in diesem Fall ist das aber nicht so. Der elektrische X4 wirkt irgendwie nicht so rund wie der iX3, müsste man aber mal „in echt“ sehen.

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    also die Designsprache die Mercedes damals vorgelegt hat ist der Hammer! andieser Form der SUVs kann ich mich nicht satt sehen. dazu tiefergegelt 21Zöller drauf und ordentlich Wumms. hoffte ja auf sowas beim Macan aber leider vergebens. der Cayenne ist etwas zu teuer als Coupe.

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  2. gast 🌀
    sagt am

    Optisch finde ich die Coupé-Version bei SUVs meist schöner

    Auch so viel schöner, dass Du in die Zielgruppe für den saftigen Aufpreis gehörst? Ich bin zwar noch nicht so richtig alt, denke aber immer noch in klassischen Karrosserieformen. Und da will mir nicht in den Kopf, dass man sich erst so ne dicke Wuchtbrumme zulegt, um dann hinten das einzig praktische wieder abzuschneiden…

    Antworten

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