Hier ist der ganz neue BMW iX4 zu sehen

Die 4er-Reihe bleibt wichtig, das hat BMW bereits betont, auch wenn bisher noch kein i4 mit der Neuen Klasse angekündigt wurde. Der Fokus liegt zunächst auf dem i3, das dürfte also ein Thema für 2027 werden. Doch vorher steht der erste BMW iX4 an, der sicher auf dem aktuellen iX3 basiert und die gleiche Technik mitbringt.

Etwas anderes Design, eine Coupé-Form, vielleicht ein bisschen mehr Leistung und natürlich ein saftiger Aufpreis für die entsprechende Zielgruppe, das dürften die Eckdaten für den BMW iX4 werden. Erlkönige gab es schon zu sehen, jetzt haben wir wenige Tage vor der Ankündigung auch die ersten Bilder der Serienversion.

Sieht am Ende eben wie ein BMW iX3 als Coupé aus, der etwas länger ist. Optisch finde ich die Coupé-Version bei SUVs meist schöner, auch wenn sie natürlich für die Familie weniger praktisch ist, in diesem Fall ist das aber nicht so. Der elektrische X4 wirkt irgendwie nicht so rund wie der iX3, müsste man aber mal „in echt“ sehen.

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