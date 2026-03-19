BMW i4 wird 2027 eingestellt: Wie geht es weiter?

Der neue BMW i3 ist technisch gesehen ein viel besseres Elektroauto als der BMW i4, der noch auf einer alten Verbrenner-Mischplattform basiert. Und daher hat der i4 auch keine Zukunft, denn man hat bei Autocar bestätigt, dass er 2027 ausläuft.

Ein elektrischer 4er hat nur dann eine Chance, wenn er sich technisch über dem 3er einordnet, aber der neue i3 spielt in einer ganz anderen Liga als der i4. Doch der i4 gehört zu den erfolgreichsten Elektroautos von BMW, wie geht es weiter?

Ganz neuer BMW i4 könnte kommen

BMW wollte es noch nicht offiziell bestätigen, aber man dürfte an einem komplett neuen 4er für die Zukunft arbeiten, denn man hat Anfang des Jahres betont, dass die 4er-Reihe wichtig bleibt. Und ein BMW i4, der den BMW i3 als Basis nutzt, nur ein bisschen sportlicher ist, wäre kein besonders großer Entwicklungsaufwand.

Aktuell wird der Fokus aber auf dem BMW i3 und BMW iX3 liegen, da hat man 2026 und 2027 genug zu tun. Ein neuer BMW i4 und BMW iX4 dürften kommen, mit der technisch gleichen Basis, ich würde allerdings nicht vor 2028 damit rechnen.

