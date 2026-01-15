BMW könnte einen komplett neuen i4 planen

Bleibt der 4er im Lineup von BMW? Ja, denn dafür gibt es mehrere gute Gründe, so Joachim Post bei Autocar. Zum einen ist BMW eine sportliche Marke und der 4er gilt als sportliche Limousine, aber das Modell sei auch recht einfach zu realisieren.

Am Ende ist der 4er ein angepasster 3er und teilt sich viele Dinge, dadurch sind die Kosten für die Entwicklung und Produktion nicht so hoch. Bei einem 3er oder X3 denk man bei BMW auch immer über den 4er oder X4 nach, das bietet sich an.

Mit der Neuen Klasse, wie BMW die neue Generation an Autos ab dem iX3 nennt, ist also ein 4er mit dabei, auch wenn dieser noch nicht offiziell angekündigt wurde.

Was passiert mit dem BMW i4?

Die spannende Frage ist nur, was mit dem i4 passiert, denn der i3 bekommt eine ganz neue Plattform für Elektroautos und nutzt keine Mischplattform für Verbrenner und elektrische Modelle. Der aktuelle i4 ist aber im Kern eine Verbrenner-Basis.

Ein neuer BMW i4 dürfte aber, auch wenn es BMW noch nicht offiziell bestätigen wollte, den neuen BMW i3 als Basis nutzen. Das würde bedeuten, dass wir bald ein ganz neues Auto sehen werden, welches technisch einen großen Sprung macht.

Alles andere würde mich jedenfalls wundern, denn wenn der normale 4er wieder die Basis für den i4 wäre, dann wäre der i3 diesem technisch zu sehr überlegen.

Neben dem 4er und i4 hat übrigens auch der BMW M4 eine Zukunft, so Joachim Post. Unklar ist aber, mit welchem Antrieb. Beim kommenden BMW M3 wird es auch eine vollelektrische Version geben. Da BMW aber wie erwähnt gerne die Synergien der Modelle nutzt, ist das vielleicht die Basis für den elektrischen M4.