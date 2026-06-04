Smart Home

Home Assistant krempelt seine Dashboards komplett um

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Home Assistant (KI)

Die Smart-Home-Plattform Home Assistant erweitert mit Version 2026.6 zahlreiche Bereiche der Benutzeroberfläche und Automatisierung.

Home Assistant hat die Version 2026.6 angekündigt und führt damit mehrere Änderungen für Dashboards, Automationen und Geräteverwaltung ein. Laut HA-Blog soll insbesondere die Bedienung vereinfacht werden. Beim Hinzufügen neuer Dashboard-Karten werden nun passende Vorschläge anhand der ausgewählten Geräte oder Entitäten angezeigt.

Darüber hinaus erhält der Automationseditor zusätzliche Funktionen. Nutzer können Bedingungen in Echtzeit überprüfen, die Anzahl der angesprochenen Geräte sehen und Notizen zu einzelnen Schritten hinterlegen. Auch neue zonenbasierte Trigger und Bedingungen werden laut Home Assistant weiter ausgebaut.

Home Assistant 2026.6 erweitert Dashboards und Integrationen

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

  • Neuer Karten-Auswahldialog mit Live-Vorschau
  • Verbesserter Automationseditor mit Notizen und Statusanzeigen
  • Erweiterte Wetter- und Medienfunktionen für Kachelkarten
  • Verwaltung von Zugangsdaten für Z-Wave-Schlösser
  • Zahlreiche neue Integrationen und Verbesserungen

Auch die Apps-Seite wurde überarbeitet und zeigt installierte Anwendungen übersichtlicher an. Zusätzlich stehen neue Integrationen für verschiedene Smart-Home-Geräte und Dienste zur Verfügung. Bestehende Integrationen wie MQTT, Sonos, Shelly, Alexa oder SwitchBot wurden ebenfalls erweitert. Außerdem wurden Verbesserungen für den Energiebereich und die Navigation zwischen Geräten, Bereichen und Automationen umgesetzt.

Ich halte die Aktualisierung für bemerkenswert, weil sie viele kleine Verbesserungen bündelt, die den Alltag mit Home Assistant übersichtlicher machen können. Besonders die Überarbeitung des Dashboard-Editors und die zusätzlichen Funktionen für Automationen erscheinen aus meiner Sicht praxisnah.

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3. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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