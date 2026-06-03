SwitchBot stellt Wetterstation mit E-Ink-Display vor

Das Smart-Home-Unternehmen SwitchBot hat eine Wetterstation mit E-Ink-Display und integrierter Kalenderfunktion vorgestellt.

SwitchBot hat die Markteinführung seiner neuen Wetterstation angekündigt. Das Gerät kombiniert laut Unternehmensangaben Wetterinformationen, die Überwachung des Raumklimas, Kalenderfunktionen sowie die Steuerung ausgewählter Smart-Home-Szenen in einem einzigen Display. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 109,99 Euro.

Das 7,5 Zoll große E-Ink-Display zeigt unter anderem Innen- und Außentemperaturen, Luftfeuchtigkeit, Wetterdaten und weitere Informationen wie Uhrzeit oder Sonnenaufgang und Sonnenuntergang an. Laut SwitchBot soll die Anzeige durch die papierähnliche Darstellung besonders gut lesbar sein. Das Gerät kann an der Wand montiert oder auf Möbeln platziert werden.

SwitchBot Wetterstation mit Kalender- und Smart-Home-Funktionen

Die Wetterstation unterstützt laut Hersteller die Synchronisierung mit Kalenderdiensten wie Google, iCloud und Outlook. Bis zu fünf Kalender können eingebunden werden. Darüber hinaus stehen verschiedene Anzeigemodi zur Verfügung, darunter Kalenderansichten, Countdowns oder individuell festgelegte Texte.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

7,5 Zoll großes E-Ink-Display

Unterstützung mehrerer Kalenderdienste

Zwei frei belegbare Szenentasten

Bis zu drei Alarme mit Schlummerfunktion

Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr laut Hersteller

Für die Überwachung verschiedener Räume kann die Wetterstation mit bis zu drei zusätzlichen Umweltsensoren verbunden werden. In Kombination mit einem SwitchBot Hub sind zudem Benachrichtigungen bei bestimmten Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitswerten möglich. Die beiden Szenentasten lassen sich zur Steuerung einzelner Geräte oder voreingestellter Abläufe nutzen.

Ich finde die Kombination aus Wetteranzeige, Kalender und Smart-Home-Steuerung grundsätzlich interessant. Besonders praktisch erscheint mir, dass viele Alltagsinformationen auf einem einzigen Display zusammengeführt werden. Ich selbst nutze für ähnliche Zwecke Home Assistant auf einem alten Fire-Tablet.

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