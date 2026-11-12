Home Assistant macht alte Geräte wieder smart: Das steckt im Connect AUX-2

Der Hersteller Nabu Casa bringt mit dem Home Assistant Connect AUX-2 einen vielseitigen Smart-Home-Adapter für 59 Euro auf den Markt.

Das kompakte Gerät ist ab sofort weltweit erhältlich und soll vor allem vorhandene Technik in Home Assistant einbinden. Dazu gehören ältere Hi-Fi-Anlagen, Fernseher und Geräte mit serieller Schnittstelle. Die Verbindung zum Netzwerk erfolgt über Ethernet oder WLAN, die Stromversorgung über USB-C oder Power over Ethernet (PoE).

Home Assistant Connect AUX-2: Anschlüsse und Funktionen

Der AUX-2 kombiniert mehrere Funktionen, für die bislang unterschiedliche Lösungen nötig waren. Besonders interessant ist die Möglichkeit, ältere Audiogeräte über Music Assistant als vernetzte Lautsprecher zu verwenden.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Analoger und optischer Digitalausgang für Audiostreaming

Zwei RS-232-Anschlüsse zur Steuerung kompatibler Geräte

USB-A für Z-Wave-Adapter oder zusätzliche Schnittstellen

Bluetooth-Proxy zur Einbindung entsprechender Smart-Home-Geräte

Grove-Anschluss für GPIO- und I2C-Sensoren

Über das Sendspin-Protokoll lassen sich Audiosignale mit kompatiblen Lautsprechern verschiedener Hersteller synchronisieren. Die seriellen Anschlüsse ermöglichen beispielsweise die Steuerung von Fernsehern oder Solartechnik ohne deren Cloud-Anbindung. Für RS-485 beziehungsweise Modbus ist ein zusätzlicher USB-Adapter erforderlich.

Auch der Home Assistant Connect ZWA-2 lässt sich über den AUX-2 an einem günstigeren Standort im Haus betreiben. Z-Wave wurde laut Nabu Casa bereits umfangreich getestet. Zigbee funktioniert ebenfalls, gilt aber noch nicht als ausreichend erprobt. Thread wird derzeit nicht unterstützt.

Als Bluetooth-Proxy erkennt der AUX-2 Geräte in seiner Umgebung automatisch nach der Einbindung in Home Assistant. Die Firmware ist offen für Anpassungen, außerdem sollen Platinen- und 3D-Druckdateien veröffentlicht werden.

Für bestehende Home-Assistant-Installationen ist der AUX-2 vor allem dann interessant, wenn mehrere dieser Aufgaben zusammenkommen. Statt funktionierende Geräte auszutauschen, lassen sie sich damit möglicherweise noch einige Jahre sinnvoll weiterverwenden.

Der Home Assistant Connect AUX-2 kostet 59 Euro in Deutschland. Der internationale Preis liegt bei 69 US-Dollar. Das Gerät ist ab sofort weltweit erhältlich.

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