Smart Home

Home Assistant macht alte Geräte wieder smart: Das steckt im Connect AUX-2

René Hesse
Von
3 Kommentare

Der Hersteller Nabu Casa bringt mit dem Home Assistant Connect AUX-2 einen vielseitigen Smart-Home-Adapter für 59 Euro auf den Markt.

Das kompakte Gerät ist ab sofort weltweit erhältlich und soll vor allem vorhandene Technik in Home Assistant einbinden. Dazu gehören ältere Hi-Fi-Anlagen, Fernseher und Geräte mit serieller Schnittstelle. Die Verbindung zum Netzwerk erfolgt über Ethernet oder WLAN, die Stromversorgung über USB-C oder Power over Ethernet (PoE).

Home Assistant Connect AUX-2: Anschlüsse und Funktionen

Der AUX-2 kombiniert mehrere Funktionen, für die bislang unterschiedliche Lösungen nötig waren. Besonders interessant ist die Möglichkeit, ältere Audiogeräte über Music Assistant als vernetzte Lautsprecher zu verwenden.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

  • Analoger und optischer Digitalausgang für Audiostreaming
  • Zwei RS-232-Anschlüsse zur Steuerung kompatibler Geräte
  • USB-A für Z-Wave-Adapter oder zusätzliche Schnittstellen
  • Bluetooth-Proxy zur Einbindung entsprechender Smart-Home-Geräte
  • Grove-Anschluss für GPIO- und I2C-Sensoren

Über das Sendspin-Protokoll lassen sich Audiosignale mit kompatiblen Lautsprechern verschiedener Hersteller synchronisieren. Die seriellen Anschlüsse ermöglichen beispielsweise die Steuerung von Fernsehern oder Solartechnik ohne deren Cloud-Anbindung. Für RS-485 beziehungsweise Modbus ist ein zusätzlicher USB-Adapter erforderlich.

Auch der Home Assistant Connect ZWA-2 lässt sich über den AUX-2 an einem günstigeren Standort im Haus betreiben. Z-Wave wurde laut Nabu Casa bereits umfangreich getestet. Zigbee funktioniert ebenfalls, gilt aber noch nicht als ausreichend erprobt. Thread wird derzeit nicht unterstützt.

Als Bluetooth-Proxy erkennt der AUX-2 Geräte in seiner Umgebung automatisch nach der Einbindung in Home Assistant. Die Firmware ist offen für Anpassungen, außerdem sollen Platinen- und 3D-Druckdateien veröffentlicht werden.

Für bestehende Home-Assistant-Installationen ist der AUX-2 vor allem dann interessant, wenn mehrere dieser Aufgaben zusammenkommen. Statt funktionierende Geräte auszutauschen, lassen sie sich damit möglicherweise noch einige Jahre sinnvoll weiterverwenden.

Der Home Assistant Connect AUX-2 kostet 59 Euro in Deutschland. Der internationale Preis liegt bei 69 US-Dollar. Das Gerät ist ab sofort weltweit erhältlich.

Smart Home · 9. November 2026

„A Better Routeplanner“ (ABRP) startet Integration für Home Assistant

Der Routenplaner A Better Routeplanner (ABRP) ist ab Home Assistant 2026.11 als offizielle Integration verfügbar. Damit lassen sich Fahrzeugdaten von … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 3 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Commander Cat 🏅
    sagt am

    pff schon vor Jahren mit Chromecast -> HDMI / Aux Splitter gemacht…

    Antworten
    1. Thomas 🔅
      sagt am zu Commander Cat ⇡

      Ich benutze noch den guten alten Chromecast Audio. Unersetzlich. Habe mir neulich bei eBay ein Reservegerät für 50€ geholt, just in case.

      Antworten
    2. René Hesse ♾️
      sagt am zu Commander Cat ⇡

      Das klappt sicherlich, aber das Gerät hier kannst schon noch ein bisschen mehr.

      Antworten

Mehr entdecken
N26 Altersvorsorgedepot: Gebühren, Förderung und Starttermin
12.11.26 · Fintech
Krise bei Volkswagen: Jetzt trifft es auch China
12.11.26 · Mobilität
IKEA TIMMERFLOTTE: Firmware 1.2.2 mit Matter 1.5 wird verteilt
11.11.26 · Firmware und Updates
Scalable Capital macht Riester-Kunden ein neues Angebot
12.11.26 · Fintech
SwitchBot Curtain Gardinenschiene 4: Neuer Vorhangroboter startet mit Rabatt
11.11.26 · Smart Home
United Internet wächst, doch bei 1&1 gehen Kunden verloren
12.11.26 · 1und1
Philips Hue: Black Friday Sale 2026 gestartet
12.11.26 · Smart Home
Amazon plant einen neuen Alexa-Roboter
10.11.26 · Smart Home
Intergalactic: Naughty Dog äußert sich zum neuen Spiel
12.11.26 · Gaming
Alexa+ kommt in den Browser: Das ist jetzt möglich
10.11.26 · Dienste
Du bist hier: Home Assistant
mobiFlip / News / Smart Home / Home Assistant macht alte Geräte wieder smart: Das steckt im Connect AUX-2