„A Better Routeplanner“ (ABRP) startet Integration für Home Assistant

Der Routenplaner A Better Routeplanner (ABRP) ist ab Home Assistant 2026.11 als offizielle Integration verfügbar.

Damit lassen sich Fahrzeugdaten von Elektroautos direkt in die Smart-Home-Plattform einbinden und für Automatisierungen verwenden. Die Einrichtung erfolgt über das bestehende ABRP-Konto. Zusätzliche API-Schlüssel oder ein Entwicklerkonto sind nicht erforderlich.

Gut zu wissen A Better Routeplanner (ABRP) ist ein Routenplaner speziell für Elektroautos. Er berücksichtigt unter anderem den Akkustand, die Reichweite und notwendige Ladestopps. Home Assistant wiederum ist eine offene Smart-Home-Plattform, mit der sich Geräte und Dienste verschiedener Hersteller zentral verwalten und automatisieren lassen.

ABRP bringt zahlreiche Elektroauto-Sensoren in Home Assistant

Jedes im ABRP-Konto hinterlegte Fahrzeug erscheint als eigenes Gerät in Home Assistant. Die Sensorwerte werden nahezu in Echtzeit aktualisiert, sobald ABRP neue Daten vom Fahrzeug erhält.

Unter anderem stehen folgende Informationen zur Verfügung:

Akkustand (SoC) und geschätzte verbleibende Energie

Geschätzte Reichweite und aktueller Ladestatus

Ladeleistung sowie Unterscheidung zwischen AC- und DC-Laden

Batteriespannung und Batterietemperatur

Kilometerstand, Batteriekapazität und Batteriezustand (SoH)

Die Integration funktioniert mit den von ABRP unterstützten Elektroautos. Welche Werte tatsächlich verfügbar sind, hängt davon ab, welche Fahrzeugdaten ABRP erhält.

Wichtig ist außerdem eine Einschränkung: Die Integration arbeitet ausschließlich lesend. Das Starten oder Stoppen eines Ladevorgangs sowie die Steuerung der Klimatisierung sind darüber nicht möglich. Dafür müssen weiterhin entsprechende Herstellerintegrationen genutzt werden.

Einrichtung ohne kostenpflichtiges Cloud-Abonnement

Zur Einrichtung wird mindestens Home Assistant 2026.11 benötigt. Anschließend lässt sich A Better Routeplanner unter Einstellungen, Geräte und Dienste als neue Integration hinzufügen. Nach der Anmeldung mit dem ABRP-Konto werden die hinterlegten Fahrzeuge automatisch übernommen.

Die Kontoverknüpfung erfolgt über Home Assistant Cloud, ist laut ABRP aber kostenlos. Ein kostenpflichtiges Home-Assistant-Cloud-Abonnement wird nicht benötigt.

Gerade für Nutzer, die ihren Ladevorgang oder den Akkustand in bestehende Smart-Home-Automatisierungen einbeziehen möchten, ist das eine praktische Erweiterung. Statt für jedes Fahrzeug eine eigene Lösung einzurichten, können die bereits bei ABRP verfügbaren Daten als gemeinsame Grundlage dienen.

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