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Homematic IP: Hydraulischer Abgleich nach BAFA- und KfW-Vorgaben zertifiziert

René Hesse
Von
3 Kommentare
241023 Pi Homematic Ip Heizkoerperthermostat Pure Anhang

Der Hersteller eQ-3 hat für den automatischen hydraulischen Abgleich seiner Homematic IP Heizkörperthermostate eine TÜV-Zertifizierung erhalten.

Der TÜV Rheinland bestätigt damit die Gleichwertigkeit zur klassischen Methode nach Verfahren B. Grundlage sind neue Anforderungen von BAFA und KfW zur Anerkennung alternativer Verfahren im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Homematic IP gehört laut Hersteller zu den ersten entsprechend geprüften Systemen.

Homematic IP: Hydraulischer Abgleich ohne aufwendige Umbauten

Beim hydraulischen Abgleich wird die Wärmeverteilung innerhalb einer Heizungsanlage optimiert. Während das klassische Verfahren feste Einstellungen verwendet, passen die Homematic IP Thermostate den Durchfluss dynamisch an den tatsächlichen Wärmebedarf der Räume an.

Der TÜV Rheinland bescheinigt dem Regelalgorithmus 2.0 laut eQ-3 sogar ein deutlich verbessertes Aufheizverhalten gegenüber Verfahren B. Die Wirksamkeit sei bereits ab dem ersten Tag und in sämtlichen untersuchten Szenarien nachgewiesen worden.

Für die praktische Nutzung sind mehrere Punkte relevant:

  • Der Algorithmus 2.0 wird per Firmware-Update für alle aktuellen Heizkörperthermostate eingeführt.
  • Die Zertifizierung schafft eine Grundlage für die Anerkennung bei entsprechenden staatlichen Fördermaßnahmen.
  • Nach Herstellerangaben entfallen viele manuelle Arbeiten, darunter der Austausch von Eckventilen.
  • Die Heizungsanlage muss für den automatischen Abgleich weder abgeschaltet noch entleert werden.
Gut zu wissen

Welche Thermostate und Firmware-Versionen konkret unterstützt werden, dokumentiert eQ-3 auf der Homematic IP Website. Die Fußbodenheizungscontroller sind von der aktuellen Zertifizierung noch nicht erfasst. Für sie läuft ein separates Prüfverfahren.

Gerade bei bestehenden Heizungsanlagen könnte die zertifizierte Lösung den Aufwand für eine Optimierung erheblich reduzieren. Wichtig bleibt allerdings, dass die Zertifizierung allein noch keine individuelle Förderzusage bedeutet. Maßgeblich sind weiterhin die jeweiligen Förderbedingungen.

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  1. Kölner 🏅
    sagt am

    Beim Heizkörperthermostat und Heizkörperthermostat – basic werden die Chipsätze I9F bzw. R4M vorausgesetzt. Die Kennzeichnung des Chipsatzes befindet sich im Batteriefach.

    Ich finde in Batteriefach meiner Basic Thermostate keine der beiden Kennungen. Dann bin ich wohl raus, schade.

    Antworten
  2. Matze52 🔅
    sagt am

    Das ist doch alles bla oder, ich bin froh wenn meine Heizungsanlage im Haus geht und nicht wieder crasht.

    Brauchte dies Jahr neuen Kessel für 10k, von Heizkörper per Handy steuern bin ich schon lange weg

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Matze52 ⇡

      Das ist ganz individuell, bei mir liegt zum Beispiel Fernwärme an und es funktioniert hervorragend mit den Thermostaten.

      Antworten

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