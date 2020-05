Huawei P Smart 2020 mit Google-Diensten angekündigt

Neben dem Huawei P30 Pro New Edition wurde heute Morgen auch das Huawei P Smart 2020 angekündigt. Das Einsteiger-Smartphone bringt ebenfalls kaum technische Neuerungen mit, wird dafür aber noch mit den Google-Diensten ausgeliefert.

Genauso wie das neue Huawei P30 Pro New Edition kann das Huawei P Smart 2020 eigentlich kaum als ein neues Modell bezeichnet werden. Während das Design des Smartphones im Vergleich mit dem Vorgänger deutlich angepasst wurde, steckt unter der Haube beinahe die identische Technik. Lediglich die Speicherausstattung wurde etwas verbessert.

So besitzt das Huawei P Smart 2020 ein 6,21 Zoll großes FullHD+-Display mit einer Dot-Drop-Notch an der Oberseite. Als Prozessor kommt ein ziemlich alter Kirin 710F Octa-Core zum Einsatz, dem diesmal jedoch 4 GB RAM zur Seite stehen. Auch der interne Speicher wurde vergrößert: Nun gibt es 128 GB und weiterhin die Möglichkeit einer Erweiterung per microSD-Karte.

Die restliche Ausstattung des Huawei P Smart 2020 ist identisch zum Vorgänger. So sind eine Dual-Kamera mit 13- und 2-Megapixel-Sensor, eine 8-Megapixel-Frontkamera und ein 3.400 mAh starker Akku verbaut. Geladen wird dieser im neuen Modell immerhin per USB-C. Zu guter Letzt müsste das nicht mehr aktuelle Android 9 Pie eigentlich kritisiert werden, aber immerhin sind noch die Google-Dienste mit an Bord.

Mini-Lautsprecher bis zum 31. Mai gratis dazu

In Deutschland ist das Huawei P Smart 2020 ab sofort in den Farben Midnight Black, Aurora Blue und Emerald Green erhältlich. Die UVP liegt mit 199 Euro so weit über dem aktuellen Preis des Vorgängers, dass das Gesamtpaket allerdings recht unattraktiv erscheint. Immerhin erhalten Käufer den winzigen Huawei MiniSpeaker kostenlos zum Smartphone dazu, falls sie den Kauf bis zum 31. Mai abschließen und sich entscheiden, an der “Kling genial”-Aktion teilzunehmen.

