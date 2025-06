PAYBACK-Kooperation mit den Sparkassen startet

Die Kooperation zwischen PAYBACK und den Sparkassen in Deutschland startet offiziell am 1. Juli 2025. Es gibt dabei einiges zu beachten.

Kunden der teilnehmenden Sparkassen können bei Kartenzahlungen in regionalen Partnergeschäften der S-Vorteilswelt PAYBACK-Punkte sammeln. Bundesweit sollen schrittweise rund 12.000 Händler in das Programm eingebunden werden.

Für die Kunden ändert sich am Bezahlvorgang selbst nichts: Das Punktesammeln erfolgt automatisch bei Nutzung der Sparkassen-Card (Debitkarte), sofern diese mit dem PAYBACK-Konto verknüpft wurde.

Laut Angaben der beteiligten Unternehmen nehmen „die meisten“ Sparkassen an der Kooperation teil. PAYBACK, das bereits über 34 Millionen aktive Nutzer in Deutschland zählt, erweitert damit sein Partnernetzwerk, zu dem bereits Unternehmen wie EDEKA und Netto Marken-Discount gehören. Auch die Sparkassen sehen in der Integration von PAYBACK einen zusätzlichen Anreiz für die Kundenbindung.

Technische Umsetzung und Datenverarbeitung

Voraussetzung für die Nutzung der neuen Funktion ist die Registrierung in der S-Vorteilswelt der Sparkassen sowie die Verknüpfung der Sparkassen-Card mit dem PAYBACK-Konto. Der Punktestand kann anschließend über das Online-Banking oder eine App eingesehen werden.

PAYBACK plant außerdem, ab Herbst größere nationale Partner in das System zu integrieren. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden nur bestimmte Transaktionsdaten an PAYBACK übermittelt, beispielsweise die PAYBACK-Nummer, das Buchungsdatum, eingelöste Coupons und die errechneten Punkte. Weitere Zahlungs- oder personenbezogene Daten sollen nicht weitergegeben werden.

Zukünftig ist auch eine Ausweitung der Punktevergabe auf bestimmte Finanzprodukte möglich. Die jeweiligen Konditionen dafür legen die Sparkassen individuell fest.

