One UI 8: Beta-Testprogramm nähert sich vermutlich dem Ende

Das südkoreanische Unternehmen hat vor einigen Monaten das Beta-Testprogramm für die kommende Hauptversion seiner One UI-Benutzeroberfläche auf Basis von Android 16 gestartet. Die Entwicklung verläuft bisher ohne große Probleme.

Die jetzt veröffentlichte dritte Beta-Version von One UI 8 für die Galaxy S25-Modellreihe und eingetragene Tester enthält erneut einige Fehlerbehebungen und ist wahrscheinlich die letzte Version vor der finalen Veröffentlichung. Laut Release Notes bringt es folgende Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Anpassungen mit sich:

Fixed the overlap issue between the status bar of the Recents app and the running app menu in specific status of NaviStar

Fixed the issue that the keyboard input occur only when reboots on the Security folder PIN input screen

Improved the issue that intermittently lengthen loading time when entering Mode / Routine menu

Fixed text input (swipe to type) error using gesture on keyboard screen

Fixed text input (S Pen to text) error with S Pen

Added back screen preview to Laboratory

SW stabilization through updates to many apps

Many other improvements

Gerüchten zufolge wird die finale Version von One UI 8.0 pünktlich zum Galaxy Unpacked-Event am 9. Juli erscheinen bzw. vorgestellt werden. Eine interne Version des Updates trägt bereits kein Beta-Label mehr. Das große Update wird intern bereits auch an weiteren Geräten wie der Galaxy Tab S9- und der Galaxy Tab S10-Modellreihe getestet.

Die Version könnte im Zuge der Vorstellung der neuen Samsung Galaxy Z Fold 7- und Samsung Galaxy Z Flip 7-Reihe erscheinen und würde zur geplanten Veröffentlichung „im Sommer” passen.

