Apple plant iPad Pro mit dünnerem Displayrand

Apple soll an einem neuen iPad Pro arbeiten, welches einen dünneren Displayrand mitbringt, so ein bekannter Insider „Instant Digital“ aus China. Es sei jedoch unklar, ob dieser Schritt schon jetzt mit dem Apple iPad Pro M5 jetzt im Herbst ansteht.

Vor ein paar Tagen gab es schon ein ähnliches Gerücht zum Displayrand beim iPad Pro, diese Quelle wird aber etwas konkreter. Der Rand soll in etwa auf dem Level des Samsung Galaxy Tab Ultra sein, eine Notch oder Dynamic Island gibt es nicht.

Das dürfte bedeuten, dass Apple wartet, bis man Face ID oder gewisse Teile davon unter das Display packen kann. Beim iPhone deutet sich der Schritt schon ab 2026 an, vielleicht macht das iPad also a) den Anfang oder b) diesen Schritt auch erst ab 2026. In diesem Jahr würde ich ehrlich gesagt auch noch nicht damit rechnen.

Tim Cook ist dafür bekannt, dass er Neuerungen „aufspart“ und das Apple iPad Pro bekam mit dem M4-Chip erst ein Design-Update, da wird man noch etwas warten.

