Ikeas günstiges Heizkörperthermostat kommt später als erhofft

Ikea will sein smartes Heizkörperthermostat Liljebagge erst im Januar 2027 in Deutschland auf den Markt bringen.

Das hat eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber „heise online“ bestätigt. Geplant sei der Verkaufsstart direkt zu Beginn des neuen Jahres. Damit gibt es nach den ersten Informationen zum günstigen Matter-Thermostat nun zumindest einen konkreteren Zeitrahmen für die Markteinführung.

Ikea Liljebagge: Preis von 14,99 Euro noch nicht bestätigt

Auf einer deutschen Produktseite, die bislang nur über einen Direktlink in der Ikea-App erreichbar ist, wird das Liljebagge mit der Artikelnummer 80622062 für 14,99 Euro gelistet. Dieser Preis war bereits zuvor bekannt geworden. Offiziell bestätigt hat Ikea die Summe allerdings noch nicht. Bis zum Verkaufsstart sind Änderungen möglich.

Das Liljebagge unterstützt den Smart-Home-Standard Matter und soll sich damit in kompatible Smart-Home-Systeme einbinden lassen. Gerade der vergleichsweise niedrige Preis könnte das Thermostat für Nutzer interessant machen, die mehrere Heizkörper ausstatten möchten. Ob Ikea auch Sets mit weiteren Geräten anbieten wird, ist derzeit offen.

Ikea verpasst mit seinem neuen Thermostat einen wichtigen Zeitraum

Der angekündigte Marktstart hat allerdings einen Nachteil: Ikea verpasst damit einen erheblichen Teil der Heizsaison 2026/2027. Wer seine Heizkörper bereits im Herbst automatisieren und möglicherweise Heizkosten sparen möchte, muss entweder warten oder zu einem anderen Produkt greifen.

Zwar bleiben nach dem Verkaufsstart im Januar noch mehrere kalte Monate, doch gerade bei einer Neuanschaffung wäre eine Verfügbarkeit vor Beginn der Heizperiode deutlich praktischer gewesen.

Mit einem Preis von möglicherweise nur 14,99 Euro könnte Ikea dennoch Bewegung in den Markt bringen. Schade ist nur, dass Interessenten das günstige Thermostat ausgerechnet dann noch nicht kaufen können, wenn sie ihre Heizungssteuerung für den Winter vorbereiten.

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