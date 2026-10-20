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Ikeas günstiges Heizkörperthermostat kommt später als erhofft

René Hesse
Von
6 Kommentare
IKEA LILJEBAGGE (KI)

Ikea will sein smartes Heizkörperthermostat Liljebagge erst im Januar 2027 in Deutschland auf den Markt bringen.

Das hat eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber „heise online“ bestätigt. Geplant sei der Verkaufsstart direkt zu Beginn des neuen Jahres. Damit gibt es nach den ersten Informationen zum günstigen Matter-Thermostat nun zumindest einen konkreteren Zeitrahmen für die Markteinführung.

Ikea Liljebagge: Preis von 14,99 Euro noch nicht bestätigt

Auf einer deutschen Produktseite, die bislang nur über einen Direktlink in der Ikea-App erreichbar ist, wird das Liljebagge mit der Artikelnummer 80622062 für 14,99 Euro gelistet. Dieser Preis war bereits zuvor bekannt geworden. Offiziell bestätigt hat Ikea die Summe allerdings noch nicht. Bis zum Verkaufsstart sind Änderungen möglich.

Das Liljebagge unterstützt den Smart-Home-Standard Matter und soll sich damit in kompatible Smart-Home-Systeme einbinden lassen. Gerade der vergleichsweise niedrige Preis könnte das Thermostat für Nutzer interessant machen, die mehrere Heizkörper ausstatten möchten. Ob Ikea auch Sets mit weiteren Geräten anbieten wird, ist derzeit offen.

Ikea verpasst mit seinem neuen Thermostat einen wichtigen Zeitraum

Der angekündigte Marktstart hat allerdings einen Nachteil: Ikea verpasst damit einen erheblichen Teil der Heizsaison 2026/2027. Wer seine Heizkörper bereits im Herbst automatisieren und möglicherweise Heizkosten sparen möchte, muss entweder warten oder zu einem anderen Produkt greifen.

Zwar bleiben nach dem Verkaufsstart im Januar noch mehrere kalte Monate, doch gerade bei einer Neuanschaffung wäre eine Verfügbarkeit vor Beginn der Heizperiode deutlich praktischer gewesen.

Mit einem Preis von möglicherweise nur 14,99 Euro könnte Ikea dennoch Bewegung in den Markt bringen. Schade ist nur, dass Interessenten das günstige Thermostat ausgerechnet dann noch nicht kaufen können, wenn sie ihre Heizungssteuerung für den Winter vorbereiten.

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  1. Timotime 🏅
    sagt am

    Schon erstaunlich was da preislich möglich ist.
    Ist es soooo viel schlechter als die Konkurrenz (glaub ich kaum) oder haben sich Eve und Konsorten einfach nur ÜBELST die Taschen vollgemacht mit ihren Preisen?

    Antworten
  2. cby 🌟
    sagt am

    Jemand Erfahrung mit TP-Link Kasa KE100? Kostet im Set mit 6 Thermostaten und Bridge aktuell auch nur 179 €

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu cby ⇡

      Ja, hab ich schon mal verbaut bei jemandem. Kann man auf jeden Fall machen, ist halt alles proprietär und du brauchst den separaten Hub. Die Thermostate an sich sind okay, relativ günstig, die Fenstersensoren sind wahrscheinlich teurer als bei IKEA.

      Antworten
  3. Tino 🏅
    sagt am

    Bei uns ist es jetzt Tado geworden (gebraucht auf Kleinanzeigen). bei Ikea hätten wir wahrscheinlich auch noch sehr sehr sehr lange warten müssen bis es einen entsprechendes verkabeltes Wandthermostat gegeben hätte 😅

    Antworten
  4. Harry holt den Wagen 👋
    sagt am

    Danfoss etc analoge kosten 10 bis 15 Euro und halten 10 bis 20 Jahre ohne Akku 🤣

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Harry holt den Wagen ⇡

      Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich, was soll man mit dummen Thermostaten, wenn man smarte Thermostate möchte?

      Antworten

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