Google präsentierte im Sommer den ersten Pixel Tag und somit eine eigene Idee der Apple AirTags. Seit ein paar Tagen kann man diesen in den USA kaufen, doch Google äußerte sich bis heute nicht zu einem möglichen Start in Europa.

Das wird sich laut Roland Quandt zeitnah ändern, denn der Google Pixel Tag kommt „sehr bald“ nach Europa und somit auch nach Deutschland. Ein Datum haben wir noch nicht, aber das klingt für mich durchaus nach 2026 und nicht nach 2027.

Beim Google Pixel Tag handelt es sich um einen kleinen Tracker, den man über eine App suchen kann. Er besitzt Bluetooth, Ultrabreitband (UWB), ist wasserdicht und hat einen kleinen Speaker verbaut. In den USA liegt man bei knapp 30 Dollar.

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