Fintech

ING-App bekommt großes Update: Diese Funktionen sind neu

René Hesse
Von
2 Kommentare

Die ING verteilt im November ein größeres Update ihrer Banking-App mit neuen Finanzübersichten, Wero-Funktionen und einer Anrufprüfung.

Für iOS steht die Version 2026.22.1 ab sofort bereit. Allerdings schaltet die Bank die Neuerungen im Laufe des Novembers schrittweise frei. Durchaus möglich, dass die aktuellen Probleme dadurch begründet sind. Wer nach der Aktualisierung noch die bisherige Oberfläche sieht, muss sich also etwas gedulden.

ING-App: Neuer Insight-Bereich und geänderte Navigation

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Navigation. Der bisherige Bereich „Aufträge“ wird durch den neuen Tab „Insight“ ersetzt. Dort erhalten Kunden einen Überblick über ihre Einnahmen, Ausgaben und die finanzielle Entwicklung ihres Girokontos.

Der Insight-Bereich erscheint ausschließlich bei Kunden mit Girokonto. Termin- und Daueraufträge sind künftig unter „Service“ zu finden. Dort lassen sich außerdem Konten verwalten und weitere Bankfunktionen aufrufen.

Neu ist auch eine Suchfunktion direkt in der Kontoübersicht. Sie hilft dabei, Funktionen, Services und Antworten auf häufige Fragen zu finden.

Mehr Sicherheit bei Anrufen und neue Wero-Funktionen

Interessant ist die neue Anrufprüfung. Kunden können in der App die Telefonnummer eingeben, auf der sie gerade angerufen werden, und überprüfen, ob diese zur ING gehört. Das soll helfen, betrügerische Anrufe zu erkennen.

Auch der Bezahldienst Wero erhält zusätzliche Möglichkeiten:

  • Geld per QR-Code senden und empfangen
  • Zahlungsanforderungen und Wero-Kontaktdaten teilen
  • Mehrere Konten in einer Wero-Wallet verwalten

Obendrein unterstützt die ING-App jetzt wichtige Funktionen und die Navigation auf Englisch. Die Sprache richtet sich automatisch nach der Einstellung des Smartphones, lässt sich aber auch separat unter „Service“ in den App-Einstellungen ändern.

Die schrittweise Freischaltung ist bei diesem Update durchaus relevant: Eine installierte aktuelle App-Version bedeutet nicht automatisch, dass sämtliche neuen Funktionen bereits verfügbar sind. Alle Details zum Update hält die ING auch auf einer Info-Webseite fest.

Ing
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  1. Andreas 🪴
    sagt am

    Ich bin ja ein Freund der Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Aber wenn man auch die etwas ältere Generation ins digitale Zeitalter mitnehmen will, sollte man vielleicht etwas kreativer bei der Begriffswahl sein und solchen Blödsinn wie „Insight“ sein lassen.

    Antworten
    1. Matze52 🔅
      sagt am zu Andreas ⇡

      Absolut, sonst können wir gleich deutsch durch english ersetzen

      Antworten

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