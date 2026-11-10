Fintech

ING Deutschland gestaltet Geldautomaten barrierefrei um

René Hesse
Von
Bild: ING-DiBa AG

Die ING Deutschland hat die Bedienoberfläche ihrer Geldautomaten überarbeitet und dafür den Red Dot Design Award 2026 erhalten.

Mit der Neugestaltung will die Direktbank vor allem Menschen mit visuellen, kognitiven oder motorischen Einschränkungen den Zugang zu Bargeld erleichtern. Dafür wurden sowohl die Software als auch das Bedienkonzept der Automaten überarbeitet.

ING-Geldautomaten erhalten neue Funktionen für Barrierefreiheit

Im Mittelpunkt steht eine übersichtlichere Benutzeroberfläche mit klaren Gestaltungselementen und zurückhaltenden Animationen. Ergänzend hat die ING verschiedene Funktionen integriert, die eine individuellere Bedienung ermöglichen sollen.

Zu den Neuerungen gehören:

  • Zusätzliche Kontrastmodi für eine bessere Lesbarkeit der Bildschirminhalte
  • Anpassbare Audiooptionen zur Unterstützung bei der Bedienung
  • Eine umfassende Audioführung durch die einzelnen Schritte
  • Niedriger angeordnete Bedienelemente für Menschen im Rollstuhl

Nach Angaben der ING ging es bei der Entwicklung nicht nur darum, die gesetzlichen Anforderungen des European Accessibility Act und des deutschen Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes zu erfüllen. Vielmehr sollte die Bedienung grundsätzlich einfacher und zugänglicher werden.

Bild: ING-DiBa AG

Die Neugestaltung wurde inzwischen mit dem Red Dot Design Award in der Kategorie „Brands & Communication Design 2026“ ausgezeichnet. Die internationale Jury würdigte damit das neue Bedienkonzept der Geldautomaten.

Gerade beim Bargeldabheben sind verständliche Abläufe und gut erreichbare Bedienelemente keine Nebensache. Die Verbesserungen dürften deshalb nicht nur Menschen mit Einschränkungen helfen, sondern auch Kunden, die sich mit der Bedienung von Geldautomaten schwertun.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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