Fintech

ING Deutschland: Visa Debit und girocard erhalten neues Design

René Hesse
Von

Die ING Deutschland führt ein neues Design für ihre Visa Debitkarte und girocard ein. Für Kunden ändern sich weder Funktionen noch Konditionen.

Künftig präsentiert sich die Visa Debitkarte im markentypischen Orange der Direktbank, während die girocard ein hellblaues Erscheinungsbild erhält. Damit lassen sich die beiden Karten auch optisch deutlicher voneinander unterscheiden.

Die Bank hat die Neugestaltung angekündigt und zugleich klargestellt, dass der Wechsel ausschließlich das äußere Erscheinungsbild betrifft. Bestehende Leistungen und Nutzungsbedingungen bleiben unverändert.

Auffällig ist zudem die kleine Kerbe am Rand der neuen Bankkarten. Sie dient der Barrierefreiheit und soll insbesondere blinden und sehbehinderten Menschen helfen, die Karte durch Ertasten richtig auszurichten.

Dadurch lässt sich die Karte beispielsweise leichter korrekt in ein Kartenterminal einführen. Auf die eigentlichen Funktionen der Karte hat die Einkerbung keinen Einfluss.

ING: Neue Bankkarten kommen automatisch beim regulären Austausch

Für Bestandskunden ist vor allem wichtig, dass sie wegen der neuen Gestaltung nichts unternehmen müssen. Die ING verschickt die überarbeiteten Karten automatisch, sobald der nächste reguläre Kartenaustausch ansteht.

Ein vorzeitiger Austausch allein aufgrund des neuen Designs ist nach der Ankündigung nicht vorgesehen. Kunden können ihre bisherigen Karten also wie gewohnt weiternutzen.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

  • Visa Debitkarte: Neues Design in ING-Orange.
  • girocard: Neues Erscheinungsbild in Hellblau.
  • Funktionen und Konditionen: Bleiben unverändert.
  • Kartenaustausch: Erfolgt automatisch beim nächsten regulären Ersatz.

Einen konkreten Termin, ab dem sämtliche neu ausgegebenen Karten das überarbeitete Design erhalten, nennt die ING nicht.

Mit der Neugestaltung will die Direktbank nach eigenen Angaben ihre Markenidentität im Zahlungsverkehr stärken. Die unterschiedlichen Farben sollen den beiden Karten zugleich ein eigenständigeres Erscheinungsbild verleihen.

Für Kunden ist das letztlich eine rein optische Änderung. Immerhin erfolgt die Umstellung schrittweise und ohne zusätzlichen Aufwand. Wer seine bisherige Karte behalten möchte, kann sie bis zum regulären Austausch weiterverwenden.

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