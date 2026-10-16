Nintendo Switch 2 mit 50 GB im Telekom-Netz: Dieses Bundle kostet effektiv nur 1,90 Euro

Ein neues Bundle kombiniert die Nintendo Switch 2 mit einer 50-GB-Allnet-Flat im Telekom-Netz für monatlich 29,99 Euro.

Das Angebot mit Nintendo Switch 2 beinhaltet laut handyhelden die Variante der Konsole mit austauschbarem Akku. Durch zwei Bonusaktionen reduziert sich der rechnerische Gesamtpreis über 24 Monate auf 544,70 Euro.

Nintendo Switch 2 mit Telekom-Tarif: Kosten und Bonus

Der Mobilfunktarif bietet monatlich 50 GB Datenvolumen im Telekom-Netz und eine Allnet-Flat. Neben der Grundgebühr fallen einmalig 19,99 Euro für den Anschluss und 14,95 Euro für die Konsole an.

Die Konditionen im Überblick:

Monatliche Grundgebühr: 29,99 Euro

Datenvolumen: 50 GB im Telekom-Netz

Einmalige Kosten: 34,94 Euro

Rufnummernmitnahme: 110 Euro Bonus

Zusätzliches Cashback: 100 Euro

Die Gesamtkosten betragen vor Abzug der Boni 754,70 Euro. Nach Verrechnung der insgesamt 210 Euro ergibt sich ein Betrag von 544,70 Euro. Bei einem angegebenen Vergleichspreis von 499 Euro für die Konsole kostet der Tarif rechnerisch rund 1,90 Euro monatlich.

So werden die 210 Euro Bonus ausgezahlt

Für den Rufnummernmitnahmebonus müssen Kunden innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung eine SMS mit dem Text „Bonus“ an die 22234 senden.

Das Cashback von 100 Euro lässt sich frühestens nach der ersten erfolgreichen Rechnungsabbuchung ab dem zweiten Vertragsmonat und spätestens bis zum Ende des sechsten Vertragsmonats beantragen. Dafür ist eine SMS mit „Cashback“ an die 61131 erforderlich. Den genauen Zeitraum teilt der Anbieter nach Aktivierung per SMS mit.

Die Lieferzeit wird mit ein bis zwei Werktagen angegeben. Alle Details zum Switch-2-Bundle sind direkt bei handyhelden abrufbar.

Rechnerisch ist das Paket vor allem für Käufer interessant, die ohnehin einen neuen Mobilfunktarif benötigen. Die günstige Effektivrechnung setzt allerdings voraus, dass beide Bonusaktionen erfolgreich genutzt werden.

Zur Bundle-Aktion →

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