Mein Tipp der Woche: James Bond „007“ Filme

Wir haben uns in den letzten Tagen die 007-Reihe mit Daniel Craig angeschaut, ich hatte den letzten Teil der Reihe bis heute nicht gesehen und die Nachricht, dass im Moment wieder alle Filme bei Amazon Prime Video sind, war der Anlass dafür.

Die Filme rund um James Bond sind für mich jetzt kein erzählerisches Meisterwerk der Filmkunst, aber sie sind stumpfe Action mit viel Budget und ab und zu mag ich genau das. Und mir gefällt Daniel Craig als James Bond, das ging ja nicht jedem so.

Nicht jeder der fünf Filme ist ein Highlight, aber ich war gut unterhalten und daher ist das mein Tipp der Woche. Wir schauen jetzt noch ein paar vereinzelte Klassiker der Reihe, aber die ganze Reihe werden wir nicht schauen, so ein Bond-Fan bin ich jetzt auch nicht (und viele ältere Filme sind auch nicht besonders gut gealtert).

Die Idee dafür kam mir aber, weil IOI Anfang 2026 ein neues Bond-Spiel auf den Markt bringt, welches bisher einen sehr guten Eindruck macht. Das wird neben GTA 6 eines meiner Highlights und ich glaube (bzw. hoffe) auch ein sehr gutes Spiel.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

