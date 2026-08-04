James Bond: Neuer 007 soll bis Ende des Jahres gefunden werden

Amazon will bis Ende des Jahres die Suche nach einem neuen James Bond endlich beendet haben, die man vor einer Weile offiziell einleitete. Amy Pascal hat bei Deadline verraten, dass es „eine gute Wette“ sei, dass das 2026 noch klappt.

Die Produzentin der kommenden 007-Filme weiß vermutlich mehr und das klingt nach einer engen Auswahl oder Entscheidung, bei der noch finale Details geklärt werden. Ziel ist angeblich, dass 2028 ein neuer James Bond in die Kinos kommt.

Gerüchte gab es in den letzten Monaten und seit dem Finale mit Daniel Craig viele, aber bisher gibt es keinen „verlässlichen“ Kandidaten. Sicher ist nur, dass Denis Villeneuve die kommende 007-Ära leiten wird und dieser will ein frisches Gesicht.

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