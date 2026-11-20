Der Projektorhersteller JMGO bietet zum Black Friday 2026 mehrere 4K-Beamer günstiger an, darunter den N1S 4K für 729 Euro.

Die Angebote gelten ab sofort und umfassen neben dem N1S 4K auch die beiden Modelle IRIS Ultra und IRIS Ultra Max. Die Preisnachlässe liegen bei den drei genannten Projektoren zwischen 500 und 570 Euro gegenüber der jeweiligen UVP. Erhältlich sind die Geräte unter anderem bei Amazon.

JMGO Black Friday: Drei 4K-Beamer im Preisvergleich

Die beiden IRIS-Modelle richten sich mit 4K bei 120 Hz, optischem Zoom und Lens Shift an anspruchsvollere Heimkino-Nutzer. Der günstigere N1S 4K bei Amazon setzt dagegen auf einen verstellbaren Gimbal.

Die beiden teureren Modelle bieten einen optischen Zoom von 0,88 bis 1,7:1 sowie Lens Shift mit vertikal ±130 Prozent und horizontal ±53 Prozent. Beim IRIS Ultra Max kommt zusätzlich ein KI-gesteuerter Gimbal hinzu.

JMGO bietet auch Heimkino-Bundles an

Wer nicht nur einen Projektor benötigt, findet auf der JMGO-Website verschiedene Bundles mit zusätzlichem Zubehör.

IRIS Ultra Max Ultimate Cinema Experience Bundle: ab 3.379 Euro

IRIS Ultra Professional Cinema Bundle: ab 2.499 Euro

N1S 4K Big Screen Starter Bundle: 849 Euro

Die IRIS-Pakete enthalten jeweils einen Bodenständer, zwei 3D-Brillen und eine Photon-Leinwand, die in 100, 120 oder 135 Zoll gewählt werden kann. Das N1S-Paket umfasst ebenfalls einen Bodenständer und zwei 3D-Brillen sowie eine tragbare 100-Zoll-Leinwand.

Beim Preisvergleich sollte man allerdings die UVP im Hinterkopf behalten. Sie sagt wenig darüber aus, wie günstig ein Gerät tatsächlich gegenüber den zuletzt üblichen Straßenpreisen ist. Besonders beim N1S 4K für 729 Euro fällt der nominelle Preisnachlass mit rund 44 Prozent aber durchaus deutlich aus.

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