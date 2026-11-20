JMGO Black Friday 2026: 4K-Beamer ab 729 Euro im Angebot
Der Projektorhersteller JMGO bietet zum Black Friday 2026 mehrere 4K-Beamer günstiger an, darunter den N1S 4K für 729 Euro.
Die Angebote gelten ab sofort und umfassen neben dem N1S 4K auch die beiden Modelle IRIS Ultra und IRIS Ultra Max. Die Preisnachlässe liegen bei den drei genannten Projektoren zwischen 500 und 570 Euro gegenüber der jeweiligen UVP. Erhältlich sind die Geräte unter anderem bei Amazon.
JMGO Black Friday: Drei 4K-Beamer im Preisvergleich
Die beiden IRIS-Modelle richten sich mit 4K bei 120 Hz, optischem Zoom und Lens Shift an anspruchsvollere Heimkino-Nutzer. Der günstigere N1S 4K bei Amazon setzt dagegen auf einen verstellbaren Gimbal.
- JMGO IRIS Ultra Max: 2.999 statt 3.499 Euro, 6.500 ISO-Lumen und 10.000:1 Kontrast
- JMGO IRIS Ultra: 1.999 statt 2.499 Euro, 4.500 ISO-Lumen und 7.000:1 Kontrast
- JMGO N1S 4K: 729 statt 1.299 Euro, 127° verstellbarer Gimbal und Unterstützung für 3D-Blu-ray
Die beiden teureren Modelle bieten einen optischen Zoom von 0,88 bis 1,7:1 sowie Lens Shift mit vertikal ±130 Prozent und horizontal ±53 Prozent. Beim IRIS Ultra Max kommt zusätzlich ein KI-gesteuerter Gimbal hinzu.
JMGO bietet auch Heimkino-Bundles an
Wer nicht nur einen Projektor benötigt, findet auf der JMGO-Website verschiedene Bundles mit zusätzlichem Zubehör.
- IRIS Ultra Max Ultimate Cinema Experience Bundle: ab 3.379 Euro
- IRIS Ultra Professional Cinema Bundle: ab 2.499 Euro
- N1S 4K Big Screen Starter Bundle: 849 Euro
Die IRIS-Pakete enthalten jeweils einen Bodenständer, zwei 3D-Brillen und eine Photon-Leinwand, die in 100, 120 oder 135 Zoll gewählt werden kann. Das N1S-Paket umfasst ebenfalls einen Bodenständer und zwei 3D-Brillen sowie eine tragbare 100-Zoll-Leinwand.
Beim Preisvergleich sollte man allerdings die UVP im Hinterkopf behalten. Sie sagt wenig darüber aus, wie günstig ein Gerät tatsächlich gegenüber den zuletzt üblichen Straßenpreisen ist. Besonders beim N1S 4K für 729 Euro fällt der nominelle Preisnachlass mit rund 44 Prozent aber durchaus deutlich aus.
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