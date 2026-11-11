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ING nervt mit Werbung? So lässt sie sich offiziell abschalten

René Hesse
Von
3 Kommentare
ING (KI)

ING-Kunden können unerwünschter Werbung widersprechen und damit auch Werbenachrichten in der Banking-App unterbinden.

Ich hatte bereits im Jahr 2022 auf eine Möglichkeit der Werbesperre über den ING-Support hingewiesen, doch es gibt auch einen offiziellen Weg auf Basis der DSGVO.

Wer regelmäßig Werbe-Push-Mitteilungen der ING Deutschland erhält, dies aber nicht möchte, kann eine Werbesperre direkt über das Onlinebanking beantragen. Ich habe den Weg selbst vollzogen und kann bestätigen, dass die Einrichtung funktioniert.

ING-Werbung deaktivieren: So funktioniert die Werbesperre

Die entsprechende Funktion ist etwas versteckt und derzeit nur eingeloggt über die ING-Website hier erreichbar. Folgende Schritte sind notwendig, falls sich die Auswahl nicht direkt über den Link öffnet:

  • Im Onlinebanking der ING anmelden und ganz unten den Bereich „Datenschutz“ unter „Rechtliches“ öffnen.
  • Unter „Informationen über Ihr Widerspruchsrecht“ den Abschnitt „Welches einzelfallbezogene Widerspruchsrecht haben Sie?“ auswählen.
  • Den dort hinterlegten Link „hier“ im Satz „Wenn Sie unser Internetbanking schon nutzen, können Sie Ihr Recht auf Widerspruch gleich hier wahrnehmen.“ aufrufen.
  • „Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO“ auswählen und mit „Übernehmen“ bestätigen.
  • Einen Grund angeben, z. B. „Direktwerbung“ und erneut auf „Übernehmen“ klicken.

Anschließend wird die Werbesperre innerhalb von etwa ein bis zwei Bankarbeitstagen eingerichtet und durch eine Nachricht im ING-Postfach bestätigt. Danach sollte man weder Werbung in der App noch entsprechende Push-Benachrichtigungen der ING erhalten.

Was steckt rechtlich hinter dem Widerspruch?

Die Grundlage bildet Artikel 21 Absatz 2 und 3 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Demnach dürfen Verbraucher der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für Direktwerbung jederzeit widersprechen. Nach einem solchen Widerspruch dürfen diese Daten nicht mehr für entsprechende Werbezwecke verarbeitet werden.

Gut zu wissen

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Werbenachrichten und notwendigen Bankmitteilungen. Sicherheitswarnungen, Informationen zu Kontobewegungen oder andere vertragsbezogene Benachrichtigungen sind von einer Werbesperre nicht automatisch betroffen.

Auch die Apple-Richtlinien sind interessant: Der App Store erlaubt werbliche Push-Mitteilungen grundsätzlich nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers und verlangt eine Möglichkeit zur Abmeldung. Ob einzelne ING-Mitteilungen dagegen verstoßen, lässt sich ohne Prüfung der konkreten Einwilligung nur schwer beurteilen.

Eine Werbesperre über das Onlinebanking ist jedenfalls deutlich gezielter, als sämtliche Mitteilungen der Banking-App in den Smartphone-Einstellungen abzuschalten. Schließlich möchte man wichtige Nachrichten seiner Bank weiterhin erhalten.

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  1. Christian 🔆
    sagt am

    Mega geil :) Vielen Dank!!!

    Antworten
  2. Dirk Bünder 👋
    sagt am

    Danke…endlich hört der Mist auf.

    Antworten
  3. Maximilian ♾️
    sagt am

    Ich hatte seit Anfang vor 8 Jahren nie Werbung in der ING App. Hatte ich wohl Glück oder es war von Anfang an deaktiviert.

    Antworten

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