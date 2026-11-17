Kritik am Apple HomeView: Es „fühlt sich wie Beta-Ware an“
Der Apple HomeView ist seit Freitag in den USA erhältlich und nach wirklich sehr durchwachsenen ersten Eindrücken und Reviews (wenn man die Apple-Influencer mal ausklammert), kommt langsam die harte Realität. Und die ist nicht so gut.
Mir begegnet durchaus viel Kritik am Apple HomeView, was aber nicht direkt an der Hardware liegt, vor allem die Software ist furchtbar. Tom Warren von The Verge wird seinen HomeView nicht behalten, für ihn ist das aktuell sogar „Beta-Ware“.
Und auch Joe Rossignol von MacRumors hat den HomeView von seiner Liste für 2026 entfernt, weil Siri nicht in dem Stand ist, den die Hardware benötigt. Es sind nur zwei von vielen Berichten (wenn man die ausklammert, die Apple immer loben).
Für uns spielt das noch keine Rolle, der HomeView kommt, wenn überhaupt, erst 2027 zu uns. Davor muss erst einmal Deutsch bei Siri AI eingeführt werden, was wieder ein anderes Thema ist. Apple und KI, das ist Ende 2026 aber immer noch nicth der Stand, den sich viele erhofft haben. Mal schauen, wie das 2027 wird.
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Ist ja im Prinzip das gleiche wie beim iPhone Duo. Apple konnte immer besonders gut Software und Hardware war immer „okay“ – aber Apple sollte das nicht verspielen. Mir gefallen auch wirklich sehr viele Sachen aktuell nicht. Siri und HomeView spielen für mich absolut keine Rolle. Der nächste Speaker muss einer mit ner MCP sein, ich will entscheiden, welcher KI Agent da läuft und antwortet. Apple ist stand jetzt zu 99% raus.
Schäbig