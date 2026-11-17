Als das iPhone Duo in den Vorverkauf startete, da musste man schnell sein, um es direkt zum Marktstart oder sogar noch 2026 zu bekommen. Mittlerweile ist die Lage bei Apple wieder entspannt und jeder sollte 2026 sein iPhone Duo erhalten.

Apple iPhone Duo: Die Rückgaben treffen ein

Während es einige mit einer bessere Produktion interpretieren, dürfte der Grund ein anderer und recht simpler sein. Die zwei Wochen, in denen man das Gerät daheim ausprobieren darf, sind vorbei. Man hört von sehr vielen Rücksendungen bei Apple.

Viele haben ihr iPhone Duo also nicht behalten, was jetzt ein anderer bekommt, und andere sind nach den ersten Reviews, die viele Kritikpunkte beinhalteten, doch noch abgesprungen. Preise auf dem Gebrauchtmarkt sinken gerade, man bekommt maximal die UVP (auch wenn einige mehr wollen), manchmal nicht einmal das.

Apple iPhone Duo: Der Nachfolger kommt

Der Hype ist also vorbei, jetzt wird sich zeigen, ob das Interesse am iPhone Duo hoch bleibt oder sinkt. Noch können Partner wie Amazon die UVP halten und im Moment ist die Liefersituation immer noch angespannt, aber es würde mich nicht wundern, wenn das zum Jahreswechsel kippt und wir direkt erste Angebote sehen.

Doch die grundsätzliche Empfehlung bleibt: Abwarten. Apple will die Kritikpunkte sehr schnell angehen und vor allem bei Face ID merkt man, dass das vielleicht doch schneller als gedacht kommen könnte. Vielleicht ja schon mit dem iPhone Duo 2.

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