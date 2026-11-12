Lage eskaliert weiter: Nvidia sucht neuen Chef

Das Management von Nvidia will eine schnelle Lösung für die aktuelle Lage finden, denn Jensen Huang hatte nicht nur eine Affäre mit einer (mutmaßlichen) Spionin aus China, sondern auch mit einer Angestellten, wie die New York Times berichtet.

Der Name könnte einigen ein Begriff sein, es handelt sich um Kimberly Powell, in diesem Fall wurde das aber noch nicht offiziell bestätigt. Eine Lösung soll aber noch diese Woche gefunden werden und Jensen Huang dürfte als CEO zurücktreten.

Auch andere Medien wie CNBC berichten, dass es schon länger Gerüchte zu dieser Affäre gab und es würde mich nicht wundern, wenn das noch nicht alles ist. Die Aktie von Nvidia nimmt die Meldungen nicht positiv auf, es wird Zeit zu handeln.

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