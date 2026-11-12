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Lage eskaliert weiter: Nvidia sucht neuen Chef

Oliver Schwuchow
Von
4 Kommentare

Das Management von Nvidia will eine schnelle Lösung für die aktuelle Lage finden, denn Jensen Huang hatte nicht nur eine Affäre mit einer (mutmaßlichen) Spionin aus China, sondern auch mit einer Angestellten, wie die New York Times berichtet.

Der Name könnte einigen ein Begriff sein, es handelt sich um Kimberly Powell, in diesem Fall wurde das aber noch nicht offiziell bestätigt. Eine Lösung soll aber noch diese Woche gefunden werden und Jensen Huang dürfte als CEO zurücktreten.

Auch andere Medien wie CNBC berichten, dass es schon länger Gerüchte zu dieser Affäre gab und es würde mich nicht wundern, wenn das noch nicht alles ist. Die Aktie von Nvidia nimmt die Meldungen nicht positiv auf, es wird Zeit zu handeln.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Die Sache mit der Spionin ist eine Sache. Dies war sicherlich moralisch nicht in Ordnung und definitiv auch seiner Frau gegenüber. Wir wissen jedoch nichts über sein Privatleben. Wenn es „nur“ das gewesen wäre, müsste man ihn nicht ersetzten. Er hat schließlich Nvidia gegründet und aufgebaut. Was jedoch gar nicht geht ist eine Affäre mit einer Angestellten, aus einer Machtposition heraus. Wenn das stimmt muss er weg sonst fällt die Aktie noch weiter.

    Antworten
  2. Kölner 🏅
    sagt am

    Die sollen jetzt schnell alles klären, hab gestern ein paar Aktien gekauft :-D

    Antworten
  3. Robin 🏆
    sagt am

    Komm zu SpaceXSI, Jensen. 🔥

    Antworten
    1. René H. 🔱
      sagt am zu Robin ⇡

      Zwei Lederjackenträger? Kann nicht gutgehen.

      Antworten

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