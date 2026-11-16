Marvel: Der nächste Avengers-Film (2027) soll alle überraschen

In wenigen Wochen startet Avengers Doomsday in den Kinos und das Marketing bei Disney ist voll angelaufen. Danach wird es aber ruhig und wir werden für ein Jahr keinen neuen Marvel-Film sehen. Dann steht Ende 2027 wieder ein Avengers-Film an, der auf den Titel „Secret Wars“ hört und „ein ganz anderes Genre sein wird“.

Das hat Kevin Feige heute im Interview mit Empire verraten, der Marvel-Chef will die Fans mit dem Finale dieser Saga überraschen. Es soll einer dieser Filme werden, bei denen die Menschen aus dem Kino gehen und „So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen!“ sagen, wie Joe Russo im Gespräch betont.

Mit Secret Wars will man eine „einzigartige Geschichte“ erzählen, die es so, vor allem bei den Marvel Studios, noch nicht gab. Nach dem Finale dieser Saga steht übrigens ein Neustart bei Marvel an, wie man im Sommer verraten hat. Ab 2028 sehen wir also eine neue Ära und diese werden die nächsten zwei Filme einleiten.

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