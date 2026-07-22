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Nach Avengers-Finale: Marvel-Filme bekommen einen „Neustart“

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Captain America Marvel

Nach Avengers: Endgame wurde das Marvel Cinematic Universe immer komplexer und viele, und da zähle ich mich dazu, wurde es zu viel. Marvel setzt daher bei Avengers: Doomsday auf die Filme und Serien, die in der Zwischenzeit kamen, aber man knüpft auch an Endgame an und bringt den Film daher mit neuen Szenen.

Man muss das MCU aber kennen, um der Geschichte von Avengers 5 folgen zu können, was auch auf Avengers 6 zutrifft. 2027 kommt Secret Wars in die Kinos.

Danach gibt es einen Neustart, so Kevin Feige, Chef der Marvel Studios. Man will „ein neues Universum“ schaffen, dem man leichter folgen kann. Zwei Jahrzehnte nach dem ersten MCU-Film (Iron Man) wird es langsam Zeit für einen Neustart.

Dadurch entsteht ein gestrafftes, vereinfachtes, einheitliches Universum, das für das Publikum leichter nachzuvollziehen ist. Einige Aspekte werden vertraut wirken. Aber vieles, vieles wird völlig neu sein.

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