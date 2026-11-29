GTA 6 ist anders, daher gehe ich den Test auch etwas anders an und werde hier immer mal wieder einen persönlichen Beitrag liefern. Und mit jedem Beitrag steige ich weiter in die Geschichte ein. Spoiler gibt es heute noch keine, aber ich werde ein bisschen mehr auf meine Meinung zur Story und den Missionen eingehen.

Nach dem ersten Eindruck und vor meinem finalen Fazit (ich habe das Spiel noch nicht beendet) gibt es meine heutige Meinung mal wieder in Form von ein paar Stichpunkten, die ich mir immer mal wieder notiert habe. Betrachtet es als „Part 2“ und mit „Part 3“ (meinem Fazit nach der Story) rechne ich kommende Woche.

Steigen wir heute mit der Welt von GTA 6 ein, dem Highlight des Spiels. Ich bin ein Fan von Details und wenn Entwickler die „Extrameile“ gehen, also auch ein kleiner und unwichtiger Dialog mit einem NPC toll vertont und gut animiert ist. Das war schon immer eine Stärke von Rockstar, aber GTA 6 spielt dennoch in einer so anderen Liga, dass man sich in dieser Welt verlieren kann. Ich habe lange überlegt, was denn jetzt das „Besondere“ an GTA 6 ist und während ich darüber nachdachte, habe ich nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergeht, in der man in Leonida unterwegs ist und wie „echt“ das alles wirkt. Das „immersive“ Erlebnis, vor allem mit der richtigen Hardware, ist die ganz große Stärke von GTA 6.

Womit wir direkt zur Hardware kommen, diese ist entscheidend. Ich habe mich mit einigen in meinem Umfeld unterhalten, die auch GTA 6 zocken. Von einem eher schlechten LCD-TV mit 48 Toll und TV-Lautsprechern bis hin zu 77 Zoll OLED mit 3D-Sound ist alles dabei. Und man merkt, dass das Setup viel ausmacht, denn das Highlight ist die immersive Welt. Je mehr man darin eintauchen kann (gutes Bild und vor allem guter Ton), desto besser ist das Spiel meiner Meinung nach.

Ich habe GTA 6 mittlerweile auf fast allen Konsolen gezockt, nur die Xbox Series S fehlt noch, aber darauf kann ich gut verzichten. Auf der Xbox Series X, die meine Frau nutzt, und PS5 merkt man die Framedrops doch schon immer wieder. Auf der PS5 Pro sieht es nicht nur spürbar schärfer aus, es läuft auch in hektischen Situationen stabiler und bricht weniger ein. Da 30 fps schon meine untere Schmerzgrenze sind (ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, finde es aber immer noch nicht optimal) bin ich daher froh, dass ich es auf der PS5 Pro zocke, das macht für mich einen Unterschied aus. Und ich würde es jederzeit auf einer PS5 zocken, auch wenn eine Analyse zu einem minimal besseren Urteil im Vergleich zur Xbox Series X kommt, denn Rockstar hat sich richtig Mühe beim DualSense-Controller gegeben. Das haptische Feedback ist so gut implementiert, wie ich es sonst nur von Sony-Spielen kenne (merkt man auch daran, dass ich den Controller ständig laden muss, denn eine gute Implementierung kostet richtig viel Akku). Ich kenne auch das haptische Feedback des Xbox-Controllers, was für mich deutlich schlechter ist.

Kommen wir zum Spiel selbst, was nach knapp 30 Stunden (ich bin mitten in Kapitel 3) ein vollwertiges GTA ist. Aber es fängt deutlich langsamer an und erinnert am Anfang sehr stark an Red Dead Redemption, was im späteren Verlauf auch immer wieder der Fall ist. Es ist immer noch „over the top“ hier und da, aber viel „erwachsener“ als ein GTA 5. Für mich ein großer Pluspunkt und bisher trifft GTA 6 genau meinen Geschmack und ist eine perfekte Mischung aus GTA und RDR im modernen Vice City.

Eine weitere Frage, die ich mir nach der Preview auch gestellt habe, ist der „Alltag“ im Spiel. Es gibt Essen, Trinken, Sport und mehr. GTA 6 ist teilweise ein RPG in gewissen Parts des Spiels. Aber das ist für mich bisher alles gut und nicht stressig (meistens sogar spaßig) implementiert. Außer das Tanken. Man muss zwar nicht oft tanken (oder laden) und in Missionen macht es eigentlich keinen Unterschied, aber wenn man dann doch einfach mal frei in der Welt unterwegs ist, dann nervt das System schon. Es ist irgendwie unnötig, weil man es auf der einen Seite so selten macht, auf der anderen Seite aber der Spielfluss unterbrochen wird, wenn man die ganzen RPG-Elemente mal ignorieren will. Es ist nicht wirklich störend, aber für mich, wie erwartet, etwas nervig und überflüssig.

Bleiben wir noch kurz bei den Fahrzeugen, da fühlt sich GTA deutlich anders als andere Spiele der Reihe an, was ich aber gut finde. Man kann direkt den sehr teuren Sportwagen klauen, aber das ist, wie im echten Leben, nicht so leicht wie mit einer 0815-Kiste. Mit der Zeit bekommt man neue Tools und Upgrades (nicht nur für den Autoklau, Rockstar baut Verbesserungen allgemein sehr gut in das Spiel ein) und ich finde das toll gelöst.

Aber ich muss auch sagen, dass ich bisher zu 70 Prozent mit dem Motorrad in Leonida unterwegs bin, denn der Verkehr ist brutal und vor allem in den dicht besiedelten Gebieten kommt man mit dem Auto oft nicht richtig durch.

Zur Story will ich heute nicht viel sagen, darauf fokussiere ich mich in meinem Fazit in ein paar Tagen. Aber bisher gefällt sie mir gut, stellenweise sogar richtig gut. Vor allem die Inszenierung in einigen Missionen ist beeindruckend, da kann kein Entwicklerstudio, vor allem in dieser Fülle, mithalten. Vor allem die „großen“ Missionen (Ende von Kapitel 1 beispielsweise) sind wirklich beeindruckend. Was vor allem auch am…

… Sound liegt. Musik und Soundtrack waren schon immer eine Stärke von Rockstar, daher kommt schließlich auch der Name des Studios. Und auch GTA 6 ist von vorne bis hinten ein musikalisches Highlight. Egal ob bei den Radiosendern, in Missionen oder einfach nur im Pausemenü, die Musik macht einen unglaublich großen Teil von diesem immersiven „Erlebnis“ aus. Spielt es daher nicht nur mit einem guten Bild (OLED ist für mich eigentlich Pflicht), sondern vor allem mit einem guten Sound. Ich nutze meistens den Sonos Ace Ultra mit 3D-Sound und habe auch den Bass etwas hochgedreht.

Und noch ein letzter Punkt zum Abschluss, die Memes. GTA 6 ist kein Spiel, es ist ein Erlebnis. Man merkt, dass das gerade über 30 Millionen Menschen spielen und viele die Streams schauen, das Netz ist voll von Memes. GTA 6 war, vor allem am ersten Wochenende und jetzt in der ersten Woche, ein Event, welches über das eigentliche Spiel hinaus ging.

Als der erste Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wurde, was jetzt auch schon wieder drei Jahre her ist, da waren meine Erwartungen hoch. Mit der Zeit habe ich diese zwar immer wieder gesenkt, aber Rockstar hat sie mit neuen Inhalten wieder befeuert.

Nach einer Woche mit GTA 6 bin ich aber überrascht, dass Rockstar meine schon sehr hohen Erwartungen bisher übertroffen hat. Man merkt diesem Spiel das enorm hohe Budget an jeder Ecke an. Ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit, auch nicht bei Rockstar, ein neues Spiel auf so einem Level (bei Details) sehen werden.

Ich weiß zwar nicht, ob GTA 6 den ersten Platz als mein bestes Spiel aller Zeiten einnehmen wird, einen Platz in den Top 10 hat es aber schon jetzt sicher und wenn man es am Ende nicht versaut, wovon ich bei Rockstar nicht ausgehe, auch in den Top 3. Dazu dann aber bald mehr, ich sitze an meiner Liste (kommt nach GTA 6).

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