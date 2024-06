Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: What’s Up Dad?

Wir machen nach meinem Tipp von letzter Woche mit leichten und unterhaltsamen Serien weiter, denn mehr ist derzeit noch nicht möglich. Wir haben uns mal ein paar der Serien angeschaut, die wir selbst als Kinder im klassischen TV verfolgt haben.

Dazu gehört auch What’s Up Dad?, was im Original „My Wife and Kids“ hieß und aus irgendwelchen Gründen einen neuen, aber weiterhin englischen Titel bei uns bekam. Die alte ABC-Serie lief von 2001 bis 2005 und besteht aus 5 Staffeln.

Falls ihr sie nicht kennt: Man verfolgt das Leben der Familie Kyle und deren Alltag, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wobei ich an dieser Stelle anmerken will, dass sie nicht ganz so gut gealtert ist, wenn man sie nicht richtig einordnet.

Die Serie geht zwar hin und wieder etwas kritischer auf Dinge wie die Hautfarbe ein, aber sie ist stellenweise sexistisch und homophob, diese Art von Witz fände ich in einer modernen Serie nicht mehr angemessen. Vor allem das Gewicht der Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, war für meinen Geschmack doch sehr stark drüber.

Bedenkt also, dass das vor zwei Jahrzehnten noch andere Zeiten waren und auch wenn heute einige herumjammern, dass man ja nichts mehr sagen darf, so finde ich es gut, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln. Doch die Serie macht, wenn man das einordnen kann, Spaß, und ich habe sie damals nicht intensiv geschaut.

Meine Frau kennt jede Folge, ich habe sie nur ab und zu auf Pro7 geschaut, aber nie richtig verfolgt. Und es lohnt sich, wenn man am Ball bleibt, denn die Serie wird vor allem mit dem Einzug von Franklin und neuen Schauplätzen (mehr Budget) besser.

-->