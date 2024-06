Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: The Big Bang Theory

Diese Woche gibt es mal einen Tipp, der für die meisten Leser kein Tipp ist, denn die meisten von euch werden sicher The Big Bang Theory kennen. Es ist eine alte Comedy-Serie, die mittlerweile abgeschlossen ist, 2018 kam die letzte Staffel (12).

Wir haben das damals auch verfolgt, aber gegen Ende nicht mehr so richtig, denn irgendwann war mit den Beziehungen etwas die Luft raus und die Serie verlor in meinen Augen ihren Nerd-Charme. Doch wir haben jetzt einen Rewatch gestartet.

Das war reiner Zufall, denn wir haben eine Serie mit kurzen Folgen gesucht, die man zur Not unterbrechen kann und die nicht die maximale Aufmerksamkeit von einem fordert (Säugling und so). Und bei Amazon wurde gerade damit geworben.

Wir haben also einfach mal die erste Staffel gestartet und dabei habe ich gemerkt, wie lustig die ersten Folgen sind. Wir sind noch in der ersten Hälfte, der Serie und ich vermute, dass es auch wieder bergab geht, aber bisher macht es viel Spaß.

Falls es euch also wie mir geht und die ersten Episoden von The Big Bang Theory auch schon bald zwei Jahrzehnte zurückliegen, es lohnt sich. Vor allem, wenn man Amazon Prime hat, denn die ganze Serie ist in Amazon Prime Video enthalten.

