Microsoft 365: Störung beeinträchtigt Betrieb der Deutschen Bahn

Eine größere Störung bei Microsoft beeinträchtigt auch die Deutsche Bahn. Besonders der Versand von Umleitungsfahrplänen ist betroffen.

Die Deutsche Bahn meldete am Donnerstagabend erhebliche Probleme mit Microsoft Outlook. In einer offiziellen Störungsmeldung ist von einem „massiven Schwergang“ die Rede. Als mögliche Ursache vermutet das Unternehmen Schwierigkeiten mit der Serverinfrastruktur von Microsoft.

Die Störung begann demnach am 12. November 2026 gegen 19 Uhr und dauerte zumindest bis in die frühen Morgenstunden des 13. November an. Nach Angaben der Bahn lassen sich Umleitungsfahrpläne derzeit nur eingeschränkt verschicken.

Massiver Schwergang bei Microsoft Outlook. Mail-Empfang/-Versand mit teilweise erheblichen Verzögerungen. Versenden von Fahrplänen hierdurch stark eingeschränkt. Alle relevanten Stellen, bzgl. Entstörung sind involviert, nach derzeitigem Stand wird von einem Server-Problem seitens Microsoft ausgegangen. Die DB InfraGO AG ruft nach Ril 420.0200A01 zentral die Stufe 1 aus. Es folgt eine Einladung zur EVU Telefonkonferenz um 10 Uhr. Aufgrund des Schwergangs beim Mailversand werden die Einwahldaten in der Roten Box in Betrieb Live veröffentlicht.

Microsoft 365: Auswirkungen auf Bahnverkehr und Outlook

Gerade bei der Deutschen Bahn ist der Versand solcher Fahrpläne wichtig, da zahlreiche Baustellen regelmäßig Änderungen im Betriebsablauf erforderlich machen. Wie stark sich die technischen Schwierigkeiten tatsächlich auf den Zugverkehr auswirken, ist allerdings unklar. In der Nacht waren vor allem Güterzüge unterwegs.

Die Probleme beschränken sich offenbar nicht auf Deutschland. Auch aus anderen Ländern gab es entsprechende Meldungen:

Deutschland: Die Deutsche Bahn kann Umleitungsfahrpläne nur eingeschränkt übermitteln.

Die Deutsche Bahn kann Umleitungsfahrpläne nur eingeschränkt übermitteln. Australien: Eine Bahngesellschaft hat Probleme mit dem E-Mail-Versand, wodurch Züge offenbar nicht in ihr Netz geschickt werden können.

Eine Bahngesellschaft hat Probleme mit dem E-Mail-Versand, wodurch Züge offenbar nicht in ihr Netz geschickt werden können. Kanada: Via Rail kann Informationen über Zugverspätungen nicht wie gewohnt versenden. Der eigentliche Bahnbetrieb ist laut Meldung nicht betroffen.

Microsoft arbeitet unterdessen an der Behebung einer größeren Störung verschiedener Dienste. Betroffen sind unter anderem Exchange Online, Outlook und Windows 365 Cloud PCs. Bereits wiederhergestellte Server sollen teilweise erneut ausgefallen sein.

We’re seeing positive results for service stability and increased capacity as a result of our latest traffic optimization actions. We're implementing these actions more broadly across affected regions as we seek to attain persistent recovery. A more comprehensive update can be… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Der Vorfall macht deutlich, wie abhängig selbst kritische Verkehrsabläufe inzwischen von externen Cloud-Diensten sind. Dabei muss nicht einmal die eigentliche Zugsteuerung ausfallen, damit technische Probleme den Bahnbetrieb erschweren.

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