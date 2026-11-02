Mobilität

Deutsche Bahn verlängert günstige Tickets bis Ende 2027

René Hesse
Von
Deutsche Bahn Ice 3neo Front Header

Die Deutsche Bahn verlängert ihre Last-Minute-Tickets ab 6,99 Euro bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027.

Damit bleibt das im Mai eingeführte Angebot ein weiteres Jahr bestehen. Die günstigen Fahrkarten lassen sich jeweils am Wochenende für Reisen in der darauffolgenden Woche buchen. Sie gelten auf ausgewählten ICE- und IC-Verbindungen, sofern noch ausreichend Kapazitäten verfügbar sind.

Nach Angaben der Bahn haben bereits 1,3 Millionen Reisende das Angebot genutzt. Besonders gefragt waren die Strecken Berlin–Hamburg, München–Nürnberg und Frankfurt am Main–Köln. Die durchschnittliche Reisedistanz lag bei mehr als 300 Kilometern.

Deutsche Bahn startet zusätzliche Sparpreis-Aktion

Wer seine Reise lieber frühzeitig plant, bekommt ebenfalls eine Gelegenheit zum Sparen. Vom 3. bis 6. November 2026 stellt die Bahn eine Million zusätzliche Sparpreis-Tickets ab 6,99 Euro bereit. Diese können für Fahrten bis zu einem Jahr im Voraus gebucht werden.

Die wichtigsten Angebote im Überblick:

  • Last-Minute-Tickets ab 6,99 Euro bis Dezember 2027
  • Eine Million zusätzliche Sparpreis-Tickets vom 3. bis 6. November
  • Kostenlose Jugend BahnCard für 6- bis 18-Jährige bis Dezember 2027
  • DB Familienticket seit dem 26. Oktober wieder erhältlich

Die Jugend BahnCard ermöglicht weiterhin 25 Prozent Rabatt auf Flexpreise und sämtliche Sparpreise. Laut Bahn besitzen bereits fast 250.000 Kinder und Jugendliche die kostenlose Rabattkarte.

Auch bei den Last-Minute-Tickets reisen Kinder kostenlos mit. Zusätzlich werden die üblichen BahnCard-Rabatte berücksichtigt.

Die günstigsten Verbindungen lassen sich über die Bestpreissuche auf bahn.de oder im DB Navigator ermitteln. Wichtig ist dabei, Alter und vorhandene Ermäßigungen korrekt anzugeben.

Gerade die Verlängerung der Last-Minute-Tickets dürfte für flexible Reisende interessant sein. Allerdings gilt auch hier: Der Einstiegspreis von 6,99 Euro ist kein garantierter Fahrpreis für jede Verbindung. Wer zeitlich ausweichen kann, hat entsprechend bessere Chancen auf ein günstiges Ticket.

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