Microsoft bekräftigt: Xbox-Exklusivspiele bleiben

Nach dem Comeback der Exklusivspiele bei der Xbox machte eine Meldung die Runde, dass Microsoft diese Strategie schon wieder einkassiert hat. Aber von einer Quelle, die nicht zuverlässig ist, daher haben wir das hier nicht aufgegriffen.

Doch die Meldung machte so sehr die Runde, dass sich Matthew Ball vom Xbox- Team meldete und betonte, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution zwei exklusive Spiele bleiben, es gäbe keine Gespräche, das noch zu ändern.

Diese Gerüchte sind falsch. „Gears of War: E-Day“ und „Clockwork Revolution“ bleiben Exklusivtitel. Es gibt keine Gespräche und es gab auch keine Gespräche darüber, „den Kurs umzukehren“. Und wie wir bereits letzte Woche gesagt haben, können sich die Spieler auch weiterhin jedes Jahr auf unsere charakteristischen Exklusivtitel freuen.

Das Ding ist nur, dass sich die Xbox-Sparte spätestens seit heute das Vertrauen verspielt hat, denn vor einer Woche kündigte man ein neues Spiel von Ninja Theory groß auf einem Event an und jetzt trennt man sich plötzlich von diesem Studio.

Ob die Quelle jetzt glaubwürdig ist oder nicht, man kann Microsoft derzeit nichts glauben, das kann ich verstehen. Und ganz ehrlich, wenn die neue Strategie doch nicht aufgeht, dann traue ich Satya Nadella zu, dass er den Plan wieder ändert.

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