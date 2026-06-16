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Apple iPhone 20 Pro (Max) kommt 2027 als „Jubiläums-iPhone“

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Lange Zeit war nicht ganz klar, ob Apple mit dem „besonderen“ iPhone, welches für 2027 zum 20. Jubiläum im Raum steht, ein eigenes iPhone plant, also noch ein neues Modell, oder ob es ein bekanntes Modell ist. In den letzten Wochen deutete sich an, dass es das Pro-Modell sein wird, was auch Mark Gurman behauptet.

In einem neuen Beitrag bei Bloomberg schreibt die Quelle, dass Apple drei neue iPhones für den Herbst geplant hat, ein iPhone 20 Pro (V73), ein iPhone 20 Pro Max (V74) und ein zweites iPhone Ultra bzw. iPhone Fold (V78). Das wäre dann übrigens das gleiche Lineup wie in diesem Jahr, die anderen Modelle kommen im Frühjahr.

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16. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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