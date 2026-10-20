Nachdem wir mobiFlip+ ein umfangreiches Update verpasst haben, sind zwei erfreuliche Dinge geschehen: Wir konnten neue Mitglieder für das Abo gewinnen und es kamen zahlreiche Vorschläge und Wünsche für weitere Features bei uns an.

Manches lässt sich unkompliziert umsetzen, da wir die Basis mit mobiFlip+ Version 7.x bereits geschaffen hatten. Anderes dauert etwas länger, kommt aber aufs To-do.

Wir werden dazu übergehen, nicht nur aktive Mitglieder bei Steady über Anpassungen von mobiFlip+ zu informieren, sondern den Changelog immer hier im Blog platzieren.

mobiFlip+ 8.0.6 – das bringt die neue Version

Ihr könnt einen automatischen Dark Mode von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang aktivieren. Die manuelle und dauerhafte Aktivierung des Dark Mode bleibt dennoch erhalten.

Unsere Theme-Engine startet als Beta. Zur Auswahl stehen verschiedene saisonale Designs, aber auch funktionelle Themes, zum Beispiel für einen tiefschwarzen „OLED Dark Mode“. Mein persönlicher Favorit ist aktuell das Halloween-Theme. Euch fehlt ein Theme? Gerne könnt ihr uns Vorschläge an kontakt@mobiFlip.de zusenden oder einen Wunsch in den Kommentaren hinterlassen.

Außerdem gibt es in v8.0.6 es zahlreiche optische Anpassungen, zum Beispiel ist die Kennzeichnung für gelesene Artikel nun dezenter mit einem Doppelhaken über den Bildern umgesetzt.

Alle Vorteile von mobiFlip+ im Überblick

Komplett werbefrei: Keine Werbeanzeigen auf mobiFlip, solange du als Plus-Mitglied eingeloggt bist.

Keine Werbeanzeigen auf mobiFlip, solange du als Plus-Mitglied eingeloggt bist. Schnellere Ladezeiten: Weniger externe Inhalte sorgen für einen schnelleren Seitenaufbau.

Weniger externe Inhalte sorgen für einen schnelleren Seitenaufbau. Beiträge automatisch nachladen: Beim Scrollen werden weitere Artikel direkt im Newsstream geladen (per Klick), ohne dass du zur nächsten Archivseite wechseln musst.

Beim Scrollen werden weitere Artikel direkt im Newsstream geladen (per Klick), ohne dass du zur nächsten Archivseite wechseln musst. Optimierte Beitragsansicht: Artikel ohne störende Werbeunterbrechungen lesen.

Artikel ohne störende Werbeunterbrechungen lesen. Keine externen Tracking-Skripte: Zusätzlicher Datenschutz für Plus-Mitglieder.

Zusätzlicher Datenschutz für Plus-Mitglieder. Keine Sponsored Posts: Gesponserte Beiträge werden im Newsstream ausgeblendet.

Gesponserte Beiträge werden im Newsstream ausgeblendet. mobiFlip+ Dock: Neue Werkzeugleiste mit direktem Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

Neue Werkzeugleiste mit direktem Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Kompakte Ansicht: Mehr Nachrichten auf einen Blick durch eine platzsparende Darstellung.

Mehr Nachrichten auf einen Blick durch eine platzsparende Darstellung. Themes: Nutze mobiFlip in verschiedenen Designs, ganz nach deinem Geschmack.

Nutze mobiFlip in verschiedenen Designs, ganz nach deinem Geschmack. Persönliche Leseliste: Interessante Artikel speichern und später wieder aufrufen.

Interessante Artikel speichern und später wieder aufrufen. Eigene Diskussionen: Beiträge mit eigenen Kommentaren schneller wiederfinden.

Beiträge mit eigenen Kommentaren schneller wiederfinden. Gelesene Artikel erkennen: Bereits besuchte Beiträge werden auf Wunsch sieben Tage lang markiert.

Bereits besuchte Beiträge werden auf Wunsch sieben Tage lang markiert. Dark Mode: mobiFlip in einer dunklen Darstellung nutzen, auch zeitgesteuert.

mobiFlip in einer dunklen Darstellung nutzen, auch zeitgesteuert. Anpassbare Schriftgröße: Artikel in drei unterschiedlichen Schriftgrößen lesen.

Artikel in drei unterschiedlichen Schriftgrößen lesen. Mitglieds-Kennzeichnung: Auf Wunsch als mobiFlip+-Mitglied in den Kommentaren erkennbar sein.

Auf Wunsch als mobiFlip+-Mitglied in den Kommentaren erkennbar sein. Persönliche Einstellungen: Darstellung und Komfortfunktionen individuell anpassen.

Darstellung und Komfortfunktionen individuell anpassen. Einfacher Login: Die Anmeldung für mobiFlip+ ist inzwischen jederzeit oben über das Hauptmenü erreichbar.

Im Abo kostet mobiFlip+ aktuell ab 2 Euro pro Monat. Damit soll die Mitgliedschaft bewusst erschwinglich bleiben. Niemand muss mitmachen, aber jede Unterstützung hilft uns dabei, mobiFlip langfristig unabhängig weiterzuführen. Nach wie vor gilt: Ihr könnt mobiFlip+ sieben Tage kostenlos testen.

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