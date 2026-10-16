Mehr als werbefrei: mobiFlip+ bekommt viele neue Funktionen

mobiFlip+ bekommt ein umfangreiches Update. Mit einer neuen Werkzeugleiste, persönlichen Leselisten und zusätzlichen Einstellungen möchten wir unseren Unterstützern mehr Komfort bieten.

Wer mobiFlip schon länger liest, weiß, dass uns die Weiterentwicklung der Seite am Herzen liegt. Nicht jede Veränderung ist sofort sichtbar, und manchmal stecken in vermeintlich kleinen Verbesserungen ziemlich viele Stunden Arbeit. In den vergangenen Wochen haben wir uns deshalb intensiv mit mobiFlip+ beschäftigt und einige Ideen umgesetzt, die wir schon länger im Kopf hatten.

Das Ergebnis ist ein deutlich umfangreicherer Mitgliederbereich mit neuen Funktionen, die den täglichen Besuch auf mobiFlip angenehmer machen sollen. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Inhalte hinter eine Bezahlschranke zu verschieben. mobiFlip bleibt weiterhin kostenlos lesbar. Mit mobiFlip+ möchten wir vielmehr denjenigen etwas zurückgeben, die unsere Arbeit freiwillig unterstützen.

Das neue mobiFlip+ Dock: Mehr Komfort beim Lesen

Das Herzstück der Überarbeitung ist eine neue, schwebende Werkzeugleiste, die wir auf den Namen mobiFlip+ Dock getauft haben. Sie bündelt die wichtigsten Funktionen an einem Ort und steht eingeloggten Plus-Mitgliedern direkt auf der Website zur Verfügung.

Auf dem Desktop sitzt das Dock seitlich neben dem Inhalt, auf Smartphones erscheint es am unteren Bildschirmrand. Wer die Werkzeugleiste gerade nicht benötigt, kann sie mit einem Klick auf das Plus-Symbol zu einem kleinen runden Button minimieren. Diese Einstellung bleibt auch beim nächsten Besuch erhalten.

Uns war wichtig, dass die zusätzlichen Funktionen schnell erreichbar sind, ohne ständig im Weg zu stehen. Das Dock soll sich möglichst selbstverständlich in mobiFlip einfügen und nicht wie ein Fremdkörper wirken.

Normale oder kompakte Ansicht: Du entscheidest

Eine der auffälligsten Neuerungen ist die Möglichkeit, zwischen zwei unterschiedlichen Darstellungen der Artikelübersichten zu wechseln.

In der normalen Ansicht bleibt das gewohnte Layout erhalten. Wer dagegen möglichst viele Nachrichten auf einen Blick erfassen möchte, kann zur kompakten Ansicht wechseln. Dort werden die Beiträge platzsparender dargestellt, mit kleineren Vorschaubildern und einem stärkeren Fokus auf die Überschriften.

Gerade auf der Startseite und in den Archiven kann das praktisch sein, wenn man sich schnell einen Überblick über die neuesten Meldungen verschaffen möchte. Die gewählte Ansicht wird gespeichert und beim nächsten Besuch automatisch wiederhergestellt.

Artikel speichern und später weiterlesen

Eine weitere Neuerung ist die persönliche Leseliste. Auf den Artikelkarten oder im Dock selbst (in den Beiträgen) findet sich dafür ein kleines Lesezeichen-Symbol. Ein Klick genügt, um einen interessanten Beitrag für später zu speichern.

Die gespeicherten Artikel landen im Bereich „Meine Beiträge“, der direkt über das mobiFlip+ Dock erreichbar ist. Dort werden die Einträge übersichtlich mit Titel und gegebenenfalls Vorschaubild angezeigt. Nicht mehr benötigte Beiträge lassen sich auch wieder entfernen.

Das ist beispielsweise dann hilfreich, wenn man morgens nur kurz die Nachrichten überfliegt, aber einen längeren Artikel erst am Abend in Ruhe lesen möchte.

Eigene Diskussionen schneller wiederfinden

Auch für alle, die regelmäßig kommentieren, gibt es eine praktische Ergänzung. mobiFlip+ merkt sich Beiträge, unter denen man einen Kommentar hinterlassen hat, und sammelt sie ebenfalls unter „Meine Beiträge“.

Dort kann zwischen allen Einträgen, der Leseliste und den eigenen Diskussionen gewechselt werden. So findet man schneller zu Artikeln zurück, bei denen man sich an einer Unterhaltung beteiligt hat.

Das ersetzt zwar keine klassische Benachrichtigung über neue Antworten, erleichtert aber das Wiederfinden der entsprechenden Diskussionen erheblich.

Bereits gelesene Artikel erkennen

Wer mobiFlip mehrmals täglich besucht, kennt das Problem: Welche Beiträge habe ich eigentlich schon geöffnet?

Auf Wunsch markiert mobiFlip+ bereits besuchte Artikel in den Übersichten. Die Kennzeichnung bleibt für sieben Tage erhalten. Dadurch lässt sich gerade bei häufigen Besuchen leichter erkennen, welche Meldungen man schon gelesen hat.

Die Funktion ist für neue Nutzer standardmäßig aktiviert, kann in den Einstellungen aber jederzeit ausgeschaltet werden.

Dark Mode und anpassbare Schriftgröße

Natürlich dürfen auch einige klassische Komfortfunktionen nicht fehlen.

Mit dem neuen Dark Mode lässt sich mobiFlip in einer dunklen Darstellung nutzen. Das kann insbesondere abends oder bei wenig Umgebungslicht angenehmer sein.

Außerdem können Plus-Mitglieder die Schriftgröße innerhalb von Artikeln anpassen. Zur Auswahl stehen die Stufen Normal, Groß und Sehr groß. Gerade bei längeren Texten oder auf kleineren Displays kann das einen spürbaren Unterschied machen.

Die entsprechenden Optionen sind über „Einstellungen für mobiFlip+“ im Dock erreichbar.

Die Einstellungen bleiben auf deinem Gerät

Bei der Umsetzung war uns auch wichtig, die persönlichen Funktionen möglichst unkompliziert zu halten. Die Leseliste, die gemerkten Diskussionen und die Einstellungen werden lokal im jeweiligen Browser gespeichert.

Es findet dafür keine Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten statt. Wer also auf dem Smartphone einen Artikel speichert, findet ihn nicht automatisch auch auf dem Desktop wieder. Werden die Browserdaten gelöscht, können die gespeicherten Informationen ebenfalls verloren gehen.

Das ist eine bewusste Einschränkung der aktuellen Umsetzung, hält die Funktionen aber schlank und vor allem vom Datenschutz her sehr sauber. Im Einstellungsbereich lassen sich die persönlichen Listen und der Verlauf bei Bedarf auch vollständig löschen.

Weitere Beiträge ohne Seitenwechsel laden

Auch beim Durchstöbern der Startseite und der Archive gibt es eine praktische Neuerung für Plus-Mitglieder: Weitere Artikel werden beim Scrollen automatisch nachgeladen, beim Klick auf den Weitere-Beiträge-Button. Statt sich durch einzelne Archivseiten zu klicken, kann man einfach weiterlesen und immer weitere Nachrichten entdecken.

Gerade in Kombination mit der neuen kompakten Ansicht macht das den Newsstream deutlich angenehmer. Wer viele Meldungen hintereinander überfliegen möchte, muss dafür nicht ständig die nächste Seite öffnen.

Das Wichtigste bleibt: mobiFlip+ ist komplett werbefrei

Bei all den neuen Funktionen möchten wir den ursprünglichen Vorteil von mobiFlip+ nicht unter den Tisch fallen lassen: Als eingeloggtes Plus-Mitglied siehst du auf mobiFlip keinerlei Werbeanzeigen. Du kannst dich ganz auf die Inhalte konzentrieren.

Das war von Anfang an einer der zentralen Vorteile unserer Mitgliedschaft und bleibt es selbstverständlich auch weiterhin. Die neuen Funktionen kommen als zusätzliche Komfortmerkmale hinzu.

Alle Vorteile von mobiFlip+ im Überblick

Komplett werbefrei: Keine Werbeanzeigen auf mobiFlip, solange du als Plus-Mitglied eingeloggt bist.

Keine Werbeanzeigen auf mobiFlip, solange du als Plus-Mitglied eingeloggt bist. Schnellere Ladezeiten: Weniger externe Inhalte sorgen für einen schnelleren Seitenaufbau.

Weniger externe Inhalte sorgen für einen schnelleren Seitenaufbau. Beiträge automatisch nachladen: Beim Scrollen werden weitere Artikel direkt im Newsstream geladen (per Klick), ohne dass du zur nächsten Archivseite wechseln musst.

Beim Scrollen werden weitere Artikel direkt im Newsstream geladen (per Klick), ohne dass du zur nächsten Archivseite wechseln musst. Optimierte Beitragsansicht: Artikel ohne störende Werbeunterbrechungen lesen.

Artikel ohne störende Werbeunterbrechungen lesen. Keine externen Tracking-Skripte: Zusätzlicher Datenschutz für Plus-Mitglieder.

Zusätzlicher Datenschutz für Plus-Mitglieder. Keine Sponsored Posts: Gesponserte Beiträge werden im Newsstream ausgeblendet.

Gesponserte Beiträge werden im Newsstream ausgeblendet. mobiFlip+ Dock: Neue Werkzeugleiste mit direktem Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

Neue Werkzeugleiste mit direktem Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Kompakte Ansicht: Mehr Nachrichten auf einen Blick durch eine platzsparende Darstellung.

Mehr Nachrichten auf einen Blick durch eine platzsparende Darstellung. Persönliche Leseliste: Interessante Artikel speichern und später wieder aufrufen.

Interessante Artikel speichern und später wieder aufrufen. Eigene Diskussionen: Beiträge mit eigenen Kommentaren schneller wiederfinden.

Beiträge mit eigenen Kommentaren schneller wiederfinden. Gelesene Artikel erkennen: Bereits besuchte Beiträge werden auf Wunsch sieben Tage lang markiert.

Bereits besuchte Beiträge werden auf Wunsch sieben Tage lang markiert. Dark Mode: mobiFlip in einer dunklen Darstellung nutzen.

mobiFlip in einer dunklen Darstellung nutzen. Anpassbare Schriftgröße: Artikel in drei unterschiedlichen Schriftgrößen lesen.

Artikel in drei unterschiedlichen Schriftgrößen lesen. Mitglieds-Kennzeichnung: Auf Wunsch als mobiFlip+-Mitglied in den Kommentaren erkennbar sein.

Auf Wunsch als mobiFlip+-Mitglied in den Kommentaren erkennbar sein. Persönliche Einstellungen: Darstellung und Komfortfunktionen individuell anpassen.

Darstellung und Komfortfunktionen individuell anpassen. Einfacher Login: Die Anmeldung für mobiFlip+ ist inzwischen jederzeit oben über das Hauptmenü erreichbar.

Warum überhaupt ein Abo, wenn es Adblocker gibt?

An dieser Stelle möchte ich auch etwas ansprechen, das mir wichtig ist: Natürlich kann man mobiFlip mit einem Adblocker besuchen. Das ist kein Geheimnis, und ich möchte niemandem einreden, dass man unbedingt ein kostenpflichtiges Abo braucht, um hier Nachrichten zu lesen.

Bei mobiFlip+ geht es um etwas anderes.

Wer unsere Arbeit gerne liest und die Seite freiwillig unterstützen möchte, bekommt damit eine unkomplizierte Möglichkeit. Die Werbefreiheit und die neuen Funktionen sind gewissermaßen unser Dankeschön dafür.

Denn auch wenn die Artikel für alle kostenlos zugänglich sind, entstehen beim Betrieb eines Techblogs laufende Kosten. Wir erleben ständig, dass vollkommen unterschätzt wird, wie hoch diese Kosten sind und wie hoch der Aufwand ist, so eine Seite mit unserer Reichweite zu betreiben. Dazu kommen die Zeit für Recherche, das Schreiben und Redigieren von Beiträgen, die technische Betreuung, sämtliche Verwaltungstätigkeiten und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Website.

Wir freuen uns über jeden, der mobiFlip regelmäßig besucht. Und wir freuen uns natürlich besonders über diejenigen, die sich zusätzlich für eine freiwillige Unterstützung entscheiden.

Im Jahresabo kostet mobiFlip+ aktuell ab 2 Euro pro Monat. Damit soll die Mitgliedschaft bewusst erschwinglich bleiben. Niemand muss mitmachen, aber jede Unterstützung hilft uns dabei, mobiFlip langfristig unabhängig weiterzuführen. Nach wie vor gilt: Ihr könnt mobiFlip+ sieben Tage kostenlos testen.

Auch für alle anderen hat sich einiges getan

Die Überarbeitung von mobiFlip+ ist übrigens nicht die einzige Veränderung auf der Website.

In letzter Zeit haben wir auch den Newsticker umfangreich überarbeitet. Außerdem wurden die Werbeeinblendungen insbesondere im oberen Bereich der Seite deutlich reduziert. Davon profitieren ausdrücklich alle Besucher, unabhängig davon, ob sie ein Plus-Abo besitzen oder nicht.

Unser Ziel ist es, mobiFlip insgesamt übersichtlicher, schneller zugänglich und angenehmer in der täglichen Nutzung zu machen. Die neuen Plus-Funktionen sind ein Teil dieser Entwicklung, aber nicht die einzige Baustelle, an der wir arbeiten.

Ein Dankeschön und ein Blick nach vorn

Zum Schluss möchten wir uns bei allen bedanken, die mobiFlip bereits unterstützen. Ganz gleich, ob durch eine Plus-Mitgliedschaft, regelmäßige Besuche, durch das Folgen auf anderen Plattformen, hilfreiche Kommentare oder das Teilen unserer Artikel: Ohne euch würde das hier nicht funktionieren.

Das neue mobiFlip+ Dock ist auch kein endgültig abgeschlossenes Projekt. Wir werden beobachten, wie sich die Funktionen im Alltag bewähren, und bei Bedarf weiter daran arbeiten. Gerade bei den persönlichen Listen und den Darstellungsmöglichkeiten gibt es sicherlich noch Ideen, die man künftig aufgreifen könnte.

Wer mobiFlip bisher kostenlos liest, kann das selbstverständlich weiterhin tun. Und wer Lust hat, uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag zu unterstützen, bekommt mit mobiFlip+ jetzt neben der vollständigen Werbefreiheit einige zusätzliche Möglichkeiten.

mobiFlip+ kostenlos testen →

Vielen Dank an alle, die dabei sind oder künftig dazukommen. Wir hoffen, euch gefallen die Neuerungen genauso gut wie uns. Und wie immer freuen wir uns über euer Feedback in den Kommentaren.

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